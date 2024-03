Kvaratskhelia al Milan, l’annuncio ‘gela’ i tifosi del Napoli

Kvicka Kvaratskhelia dal Napoli al Milan, le dichiarazioni sono pesantissime. Ecco tutti i dettagli

Il possibile trasferimento di Kvaratskhelia resta un tema importante proprio in un momento di forma ritrovata grazie all’arrivo di Calzona in panchina.

I numeri del georgiano stanno tornando a essere convincenti, un po’ come quelli di dodici mesi fa. Autentico trascinatore nella scorsa annata, in questi ultimi tempi sta ripetendo quanto fatto per vincere lo scudetto.

Il lavoro di mister Calzona si sta facendo sentire soprattutto sull’attaccante, che ha realizzato 4 gol nelle ultime tre partite in Serie A, per un totale di 10 gol e 4 assist in 26 gare di campionato.

Il georgiano torna a brillare e su di lui è aumentata l’attenzione dei top club con una proposta italiana tutta da valutare. Kvaratskhelia dal Napoli al Milan è il sogno di un grande ex del passato rossonero come Kakhaber Kaladze, che ha caldeggiato questa opzione.

Kvara sogno del Milan, i dettagli

Il connazionale georgiano, con un trascorso importante nei rossoneri, ha così sponsorizzato questo trasferimento. Parlando del futuro di Kvara, Kaladze lo ha avvicinato al Milan o eventualmente al Real Madrid, club che potrebbero puntare in futuro alla vittoria della Champions League con il numero 77.

Le parole di Kaladze alla Gazzetta dello Sport fanno un po’ sognare i tifosi rossoneri, anche se non sarà di certo facile strapparlo al Napoli in questo momento: “Vorrei vedere Kvicha in un top team in grado di vincere in Europa, quello è il suo livello. Sarebbe adatto per il Real o il Milan”.

L’ex calciatore, ora sindaco di Tbilisi, ha avuto anche qualche sorriso nell’avvicinare il suo connazionale ai rossoneri, ma sarebbe ben difficile vedere un trasferimento in Italia del genere. Il club di via Turati, con l’attuale dirigenza, non sembra intenzionata a colpi di testa sul mercato, preferendo investire su calciatori dal mercato estero e a cifre anche più contenute.

L’affare Kvaratskhelia, infatti, non sarebbe proprio tra quelli economici, il club che investirà sul mercato su di lui dovrebbe accontentare De Laurentiis con un’offerta almeno da 100 milioni di euro. Cifre che, al momento, possono investire con più tranquillità club di Premier League come Chelsea e Manchester United.

La partenza del georgiano resta sempre un tema caldo, considerando come non ci siano sviluppi sul suo rinnovo. Kvaratskhelia è legato da un contratto col Napoli sino al 2027 a 1,4 milioni a stagione: la dirigenza offre tra 3 e i 4 milioni per allungare l’accordo. Gli agenti puntano quasi al doppio.