Napoli gelato: “Champions impossibile”

Il pareggio interno contro il Torino ha creato del malumore, soprattutto perché allontana ancora di più Osimhen e compagni dalla zona Champions

L’entusiasmo legittimo generato dalla bella e sofferta vittoria del Napoli contro la Juventus si è spento di fatto venerdì sera con lo scialbo pareggio, ottenuto sempre al Maradona, contro il Torino di Juric. Non è bastato il gran gol di Kvaratskhelia a piegare la resistenza dei granata, capaci di centrare l’1-1 grazie alla spettacolare rovesciata di Sanabria.

Gli azzurri di Francesco Calzona in realtà hanno guadagnato un punto nei confronti del Bologna, caduto al Dall’Ara per mano della scatenata Inter, ma quella contro il Toro era la partita che, se vinta, avrebbe rilanciato alla grande le ambizioni di Osimhen e compagni in ottica quarto posto.

Quando mancano dieci giornate dal termine del campionato, con trenta punti a disposizione, nulla si può escludere a priori: il Napoli avrebbe, almeno sulla carta, la possibilità di conquistare quelle sette-otto vittorie che potrebbero riportarlo in zona Champions.

La netta sensazione di tifosi e addetti ai lavori, però, è che gli ormai ex campioni d’Italia non siano in grado di garantire la continuità di rendimento necessaria a recuperare posizioni importanti in classifica. Ora l’attesa è tutta per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona.

Stasera si partirà dall’1-1 dell’andata al Maradona: il gol di Osimhen consente agli azzurri di avere speranze concrete di passare il turno, ma per compiere l’impresa contro i blaugrana servirà un Napoli quasi perfetto. Difficile, ma non impossibile.

Napoli, le dichiarazioni lasciano senza parole: “Impossibile la rimonta in chiave Champions”

C’è poca fiducia, invece, sul fatto che il Napoli possa agganciare la zona Champions in campionato. Stando al parere del noto giornalista di Radio 24, Giovanni Capuano, Di Lorenzo e compagni possono riporre nel cassetto i sogni di qualificazione.

“Il pareggio contro il Torino conferma che l’impresa del Napoli nell’inseguire la zona Champions League è ai limiti dell’impossibile, se non oltre. Per arrivare a 70 punti ora ne servirebbero 26 sui 30 rimanenti e anche se la quota si abbassasse vuol dire vincere quasi sempre. Cosa riuscita solo due volte nelle ultime sei giornate“.

In effetti la media punti ottenuta dal Napoli, anche con l’arrivo di Calzona al posto di Mazzarri, esclude chance di rimonta dei partenopei. C’è però ancora uno spiraglio: se l’Italia dovesse restare al primo o al massimo scendere al secondo posto nel Ranking UEFA, per andare in Champions basterebbe centrare la quinta piazza. Il Napoli non deve mollare.