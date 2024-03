Napoli, Meret dice addio: sostituto a sorpresa

Il Napoli si prepara a salutare Alex Meret: occhi puntati sull’erede per la porta azzurra, De Laurentiis spiazza tutti per l’erede

Il Napoli ha intenzione di cambiare tantissimo in vista della prossima stagione. Nonostante il buon rendimento ai suoi ordini, la squadra accogliere un nuovo allenatore visto che Francesco Calzona ha intenzione di dedicarsi appieno alla Nazionale slovacca.

Non è ancora chiaro quale possa essere il nome preferito da Aurelio De Laurentiis anche se i profili sondati e chiacchierati, negli ultimi mesi, si sono moltiplicati con una rapidità incredibile. L’ultimo, una vera e propria suggestione, parla di Maurizio Sarri pronto a duellare con Italiano per un ritorno a Castelvolturno che sarebbe a dir poco clamoroso.

Ma adesso i fari sono già puntati sui protagonisti che all’interno del rettangolo verde saluteranno la squadra che un anno fa vinceva il terzo Scudetto della storia del Napoli. Victor Osimhen, grande trascinatore, è ormai tra i bomber più ricercati d’Europa e per stessa ammissione di De Laurentiis sarà quasi impossibile trattenerlo.

Dal PSG al Chelsea, il patron ha in mente di incassare 130 milioni: non un euro di meno. Denaro che verrà reinvestito non solo per rimpiazzare il gioiello nigeriano ma anche per puntellare la rosa, lì dove ce ne fosse stretto bisogno.

Come la porta, che cambierà proprietario: questo è ormai certo. Alex Meret è in scadenza il prossimo 30 giugno e dopo l’exploit di Gollini il Napoli si è reso conto di poter fare a meno di lui.

Ecco perché Aurelio De Laurentiis, che non vuole farsi mai trovare impreparato, avrebbe già scelto il nome perfetto per rimpiazzare l’ex Udinese. Occhi in Serie A, la decisione del patron è pazzesca.

Al Napoli piace molto Michele Di Gregorio, portiere che il Monza ha acquistato dall’Inter a titolo definitivo nel luglio 2022 per appena 4 milioni. Il club meneghino mantiene una percentuale sulla futura rivendita del talentuoso portiere per il quale il Napoli dovrebbe ricorrere ad un’offerta decisamente importante.

Meret lascia Napoli: piace Di Gregorio

Il 26enne milanese, sotto contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2027, è valutato non meno di 15-20 milioni di euro. Un investimento importante sul quale De Laurentiis è pronto a fare un’eccezione, viste le qualità indiscutibili che Di Gregorio coi brianzoli ha sempre messo in campo.

Quest’anno, fino a questo momento, sono state 26 le presenze di Di Gregorio con la squadra di Palladino: l’anno prossimo il grande salto in una big del nostro calcio sarà inevitabile ed il Napoli resta in prima fila, senza dimenticare Juventus e Inter.