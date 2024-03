Napoli, pioggia di milioni grazie a Osimhen: De Laurentiis gongola

Il Napoli è pronto ad incassare, tutto merito di Victor Osimhen: così De Laurentiis può già esultare in vista dell’estate

Non vi sono dubbi sul fatto che la maggior parte della campagna acquisti estiva del Napoli passerà dal futuro di Victor Osimhen. Il club partenopeo è conscio dopo le dichiarazioni del centravanti nigeriano nella scorsa Coppa d’Africa, che l’addio sarà l’unica via percorribile

Lo sa De Laurentiis, che si è messo da subito l’anima in pace vista la ferma volontà di Osimhen di esplorare altri campionati e incassare cifre che a Napoli potrebbe soltanto sognarsi. Da questo punto di vista il rinnovo ufficializzato lo scorso 23 dicembre ha avuto una valenza esclusivamente strategica: perché a questo punto le strade di Osimhen e del Napoli si separeranno ufficialmente e la sensazione è che tutto sia già stato concordato da mesi.

In tal senso, però, il rendimento della punta sta comunque soddisfacendo. Osimhen non si è lasciato andare a distrazioni, vuole e deve chiudere la stagione con i campioni d’Italia in carica nel migliore dei modi prima di tuffarsi in quella che sarà la prossima grande sfida della sua carriera.

Le opzioni sul tavolo sono diverse ma una in particolare sembra aver definitivamente convinto Aurelio De Laurentiis, che per il suo campione ha alzato un muro: zero sconti, anche se l’addio al momento pare essere l’unica via percorribile a partire da giugno.

23 presenze complessive, tra campionato e coppe, con 13 reti e ben 4 assist vincenti. Non è un caso quindi che Osimhen sia tra i centravanti più intriganti e oggettivamente forti del panorama europeo: ecco perché sono tante le squadre interessate a lui.

Nonostante il fortissimo interesse di top club inglesi come soprattutto Chelsea e Manchester United, pare ormai già stata scelta la prossima squadra di Osimhen. Sarà il PSG, fermamente convinto di puntare sul nigeriano per rimpiazzare un certo Kylian Mbappe destinato a vestire la maglia del Real Madrid a parametro zero.

Osimhen, cifra folle: il Napoli si prepara all’addio

Il club di Al-Khelaifi sta preparando una piccola grande rivoluzione che coinciderà proprio con la partenza di Mbappe e Osimhen pare destinato ad essere il centro, la stella più luminosa del prossimo progetto dei parigini.

De Laurentiis non si smuoverà dai 130 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto in scadenza nel 2026: e così Osimhen potrebbe far felice il Napoli, con una cifra enorme che servirà a rinforzare in toto la rosa attualmente in mano a Calzona.