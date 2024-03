Scontro Napoli-Milan: la spuntano gli azzurri, arriva il bomber

Il Napoli beffa il Milan nel duello di mercato? Le ultime indiscrezioni non lasciano spazio all’interpretazione: ecco cosa sta succedendo

Quando ormai siamo nella momento clou della stagione, in casa Napoli c’è grande fermento perché le prossime saranno settimane decisive in ottica qualificazione alla Champions League 2024-2025 e al Mondiale per club. Al contempo, però, i vertici partenopei continuano a lavorare al futuro dando seguito alla mini-rivoluzione di mercato iniziata nel mese di gennaio.

Ceduto Eljif Elmas e preso atto dell’addio di Piotr Zielinski, il Napoli è infatti alla ricerca di un giocatore che possa portare un ricco contributo alla fase offensiva azzurra. L’ottimo Gianluca Gaetano tornerà alla base, certo. Ma il classe 2000 di Cimitile rappresenta un profilo più spendibile sulla mediana che sulla linea dei trequartisti. Discorso simile per Junior Traorè, più a suo agio sull’esterno che nella zona centrale del campo (ammesso che si decida di riscattarlo dal Bournemouth). Dunque il club sta vagliando diverse altre alternative. Su tutte quella che corrisponde al nome di Lewis Ferguson, calciatore scozzese attualmente in forza al Bologna.

Napoli, intensificati i contatti con il Bologna: il calciatore può arrivare già in estate. I dettagli

Ferguson, autore finora di 6 gol e 4 assist in 27 partite di campionato, è ritenuto a giusta ragione un calciatore destinato a grandi palcoscenici. Ne è convinto anche il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, il quale stavolta sembrerebbe deciso a bruciare la concorrenza per portarlo all’ombra del Vesuvio già durante la prossima estate. A riferirlo sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli, si sa, non ama partecipare ad aste ed è per questo che la strategia azzurra va affinata per tempo. Ferguson piace a tanti[…] così il Napoli ha deciso di andare oltre i semplici sondaggi e di cominciare a stringere i contatti”, si legge sulla Rosea. La nota testa afferma inoltre che il club campione d’Italia in carica studierà la strategia di azione “durante la prossima pausa per gli impegni delle nazionali (20-28 marzo, ndr)”.

Con ogni probabilità, De Laurentiis e compagni cercheranno di convincere il calciatore mettendo l’accento sul fatto che, a differenza di altri contesti, in Campania si ritroverebbe a recitare un ruolo da protagonista. Anche di più di quanto potrebbe averlo trasferendosi alla corte del Milan, squadra in forte pressing sullo scozzese e che ora rischia di vederselo scappare.

