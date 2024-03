Addio Juve, Allegri è una furia: trasferimento lampo al Napoli

Il calciatore rivelazione della Serie A è ambito da diversi club. Il Napoli segue con attenzione tutte le sue mosse.

Al termine di questa stagione il Napoli potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione. In questa stagione il club azzurro ha commesso troppi errori, sia in chiave calciomercato che societaria e c’è la consapevolezza che andranno cambiate molte cose.

De Laurentiis dovrà investire molto, a prescindere se si riuscirà o meno a raggiungere (attualmente è complicato) l’obiettivo Champions League e il Napoli ha le idee chiare. La riconferma di Calzona dipenderà dal finale di stagione, ma è tutt’altro che scontata e gli azzurri dovranno sostituire molti calciatori, un pò in tutti i reparti.

La società dovrà puntellare la difesa, sostituire il partente Victor Osimhen ed effettuare rinforzi a centrocampo, si preannuncia un’estate con grossi cambiamenti.

Uno degli obiettivi chiave del club partenopeo è assolutamente a centrocampo, parliamo di una delle rivelazioni di questa stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il Napoli segue con attenzione il centrocampista scozzese del Bologna Lewis Ferguson, tra le rivelazioni della squadra di Thiago Motta. Il club rossoblù è in piena lotta Champions, ma a fine anno potrebbero esserci grossi cambiamenti e sul calciatore ci sono diversi club, Napoli compreso. In Serie A, nello specifico, Ferguson piace molto sia a Juve che a Napoli.

Nelle scorse ore è intervenuto ai microfoni di TvPlay Bill McMurdo, agente di Ferguson e questi ha parlato proprio del futuro del suo assistito. Il giocatore vorrebbe restare in Italia, anche eventualmente nel prossimo club di Motta, ma in generale Ferguson sogna l’approdo in una big di Serie A. Come sottolinea la Rosea il Napoli pensa a Ferguson per sostituire Piotr Zielinski, calciatore con il contratto in scadenza a Giugno e ormai ad un passo dall’Inter.

Calciomercato Napoli, è sfida totale alla Juve per Ferguson

Il giocatore ha una valutazione di circa 25 milioni di euro e il Napoli è in prima fila per provare il colpo da novanta, anche anticipando la Juventus. Gli azzurri dovrebbero fare cassa grazie alla cessione di Osimhen e – a prescindere dalla qualificazione europea – avrebbe i soldi per acquistare il centrocampista.

Ferguson piace molto anche a Giuntoli e non è escluso un intervento importante in estate, ma il Napoli proverà ad anticipare la concorrenza dei bianconeri. In questa stagione il calciatore britannico ha collezionato 27 presenze in campionato con all’attivo 6 gol e 4 assist e spesso prestazioni di primissimo livello. Il salto in una big sembra quasi la conseguenza dopo una stagione di questo livello.