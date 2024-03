Addio Kvaratskhelia, ha deciso: destinazione preferita

Il georgiano sta mettendo pressione alla dirigenza: se rinnova, lo farà solo a determinate condizioni. Intanto un grande club lo tenta

Potrebbe finire già quest’anno il rapporto tra il Napoli e il loro fenomeno georgiano. Il club campano sta cercando di trattenere per le prossime stagioni Khvicha Kvaratskheila, che potrebbe firmare solo ad alcune condizioni.

Nonostante abbia dichiarato di essere felice a Napoli, la sua preferenza per i club più grandi, con gradimento ad un possibile trasferimento in Spagna, ha aggiunto un ulteriore livello di speculazione sul suo destino.

Dal suo arrivo al Napoli nel 2022 dalla Dinamo Butami, Kvaratskhelia ha dimostrato di essere un acquisto prezioso. Il suo impatto è stato immediato, contribuendo in modo significativo al successo della squadra in Serie A, dove ha registrato cifre impressionanti di gol e assist.

Kvara addio Napoli? L’indiscrezione e tutti i dettagli

L’attaccante georgiano emerge come una figura di spicco nell’orizzonte del calciomercato, con la sua prestazione al Napoli che aggiunge carburante alle speculazioni sul suo futuro. Nonostante le sfide affrontate dalla squadra, Kvaratskhelia ha dimostrato il suo valore con nove gol e sei assist in stagione, consolidando il suo talento dopo un’eccezionale stagione precedente.

Dopo la vittoria del campionato, nella quale, insieme ad Osimhen, è stato uno dei trascinatori, potrebbe finire già questa storia d’amore tra il georgiano a la città di Napoli. Nonostante le buone prestazioni di Kvaratskhelia la stagione del Napoli rischia di essere la peggiore dopo anni, per questo il club campano dovrà riuscire a soddisfare le condizioni del gergiano per la buona riuscita della trattativa di rinnovo.

Alla porta del giocatore del Napoli sembrano esserci numerosi club europei, tra i più importanti il Real Madrid, interessati a portarlo a giocare per loro. Sembra essere in pole il club di Madrid, una destinazione da sogno per il giovane talento. L’incertezza circonda il suo futuro in Italia.

Secondo fonti vicine al club, non sono disposti a consentire la partenza di Kvaratskhelia e Osimhen nella stessa estate. Sebbene sia stato recentemente rinnovato il contratto dell’attaccante nigeriano, il contratto del georgiano scade nel 2027, prevede una clausola di 150 milioni di euro.

I tifosi attendono con impazienza di vedere se Kvaratskhelia seguirà le orme di Osimhen e firmerà un nuovo contratto che garantirà la sua permanenza in squadra, o se finalmente realizzerà il suo sogno di giocare per uno dei più grandi club del mondo.