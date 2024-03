Al Napoli al posto di Osimhen: colpo di scena in attacco

Osimhen lascerà il Napoli durante la prossima estate e il club azzurro ha già le idee chiare sul suo sostituto: ecco il nome individuato dai vertici azzurri

Corsa Champions, ma non solo. Oltre a rincorrere il quarto (e quinto) posto che varrebbe il pass per la massima competizione continentale, il Napoli è impegnato anche nel definire la rosa del prossimo futuro. Il club azzurro, ben consapevole che perderà Victor Osimhen, ha accelerato le ricerche per un nuovo attaccante e sembrerebbe che il lavoro svolto negli ultimi mesi abbia iniziato a dare i suoi frutti.

Dicevamo di Osimhen. L’attaccante nigeriano è destinato a lasciare l’ombra del Vesuvio durante la prossima estate per trasferirsi in un top club. Per lui si è parlato di Premier League, dove ha tantissimi estimatori tra cui Manchester United e Chelsea. E si è parlato di Paris Saint-Germain, dato che il club transalpino dovrà presto rimpiazzare Mbappé, il quale ha scelto legarsi in matrimonio al Real Madrid.

Praticamente non vi sono chance affinché l’ex Lille possa restare in azzurro per un altra stagione. Anche perché il cospicuo rinnovo da 10 milioni firmato nelle scorse settimane rappresenta un “fuori-budget” insostenibile per il club di Aurelio De Laurentiis, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions.

Alla luce di quanto raccontato, qualche mese fa il Napoli ha avviato una sorta di casting da cui attingere per trovare un nuovo numero nove. E, come sottolineavamo in apertura, si vocifera che i vertici partenopei abbiano già preso una decisione riguardo il profilo da puntare con maggiore insistenza. Si tratta di un calciatore che attualmente milita in Inghilterra tra le file del Wolverhampton.

Ci riferiamo a Matheu Cunha, classe 1999 brasiliano reduce da un ottimo inizio di stagione. L’attaccante ha finora accumulato un bottino di 11 gol e 7 assist in 27 partite disputate tra campionato e coppe. È giovane e può giocare sia da punta centrale che da trequartista, e qualora se ne presentasse la necessità può essere schierato anche sull’esterno sinistro.

Calciomercato Napoli, ecco il nome in pole per il dopo-Osimhen

Insomma, quello di Cunha è un profilo polivalente in piena simbiosi con i parametri di “sostenibilità” e “futuribilità” tanto cari al club azzurro. La sua valutazione si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra ampiamente alla portata del Napoli, che dalla cessione di Osimhen incasserà almeno il triplo.

Staremo a vedere se effettivamente sarà lui il prossimo centravanti campano o se De Laurentiis e compagni dovranno virare su altri nomi.

