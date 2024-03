Bomba dalla Germania: un big italiana prende Zirkzee

Arriva una vera e propria bomba di mercato con protagonista Zirkzee: un club italiano sembra pronto ad acquistare l’attaccante del Bologna

Nell’ultima giornata di campionato, il Bologna ha perso uno a zero contro l’Inter. Stop che arriva dopo sei vittorie consecutive e frena il cammino dei rossoblù verso la qualificazione alla prossima Champions League. I ragazzi di Thiago Motta restano, in ogni caso, tra le principali candidate per il quarto posto visto il tipo di gioco espresso e uno stato di forma a dir poco invidiabile.

Uno dei giocatori più in forma del Bologna è, senza dubbio, Zirkzee. L’attaccante sta fornendo un contributo determinante tra gol e assist: giocatore tecnico, abile nell’uno contro uno e con la capacità (dal punto vista tattico) di svariare su tutto il fronte offensivo.

Giocatore dunque indispensabile la cui assenza, nelle prossime partite, rischia di farsi sentire. Zirkzee ha infatti rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale che lo obbliga ad un mese di stop: assenza che potrebbe essere meno grave del previsto considerando la sosta per le nazionali e un calendario non particolarmente difficile.

Le prestazioni di Zirkzee non sono passate inosservate e il giocatore sarà uno dei principali protagonisti nella prossima sessione estiva di calciomercato. Diverse le squadre interessate al classe e tra queste troviamo Milan e Juventus: i rossoneri hanno bisogno di un centravanti visto la carta d’identità di Giroud e uno Jovic che sta vivendo una stagione caratterizzata da diversi alti e bassi.

Anche la Juventus ha bisogno di un centravanti in vista della prossima stagione: il rendimento di Milik, tolto il gol realizzato contro l’Atalanta, è stato decisamente al di sotto delle aspettative. Rossoneri e bianconeri rischiano di avere un problema enorme nella corsa al centravanti.

Secondo quanto riportato dalla Germania, precisamente da Sky Sport DE, anche l’Inter è molto interessata a Zirkzee.

L’Inter piomba su Zirkzee: servono 40 milioni di euro

I nerazzurri, nella prossima sessione estiva, vorranno costruire una squadra che possa dominare di nuovo il campionato italiano. Obiettivo raggiungibile a patto che la rosa venga rinforzata nei giusti reparti, e uno di questi è l’attacco.

Inzaghi ha bisogno di un centravanti che possa alternarsi con la coppia Lautaro-Thuram ma anche adattarsi al 3-5-2: Zirkzee è il profilo ideale sotto tutti i punti di vista. Da un punto di vista economico servirebbero tra i 35 e i 40 milioni di euro.