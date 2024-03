Bufera De Laurentiis, questa volta ha esagerato: maxi stangata

Maxi stangata in arrivo per Aurelio De Laurentiis: il patron del Napoli stavolta ha davvero esagerato, tifosi senza parole

Che il Napoli non stia vivendo una stagione post scudetto facile ed esaltante non lo si vede prettamente dai risultati in campo, ma anche dall’atteggiamento del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il patron romano sta spesso avendo atteggiamenti al di sopra le righe ed ultimamente hanno fatto discutere le sue dichiarazioni relative al non far parlare i suoi tesserati a DAZN. Una scelta, questa, che ha portato ad una multa di 100 mila euro nei confronti del Napoli che deve dunque pagare per il comportamento poco appropriato da parte di De Laurentiis.

Il presidente azzurro sta continuando a far parlare di se e nella giornata di lunedì è stato protagonista di un episodio abbastanza grave. Mentre Matteo Politano veniva intervistato da Sky Sport in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona, infatti, De Laurentiis ha fatto irruzione, interrompendo l’intervista e aggredendo anche il cameraman che stava facendo solo il suo lavoro.

Un atteggiamento intimidatorio da parte del patron romano che poi ha dichiarato in maniera dura come Politano non possa parlare con Sky. Le immagini ed il video dove si vede De Laurentiis aggredire il cameraman sono subito diventate virali ed il patron romano è stato sommerso dalle critiche di addetti ai lavori e tifosi che ora chiedono una maxi stangata che potrebbe presto arrivare.

Le immagini ed il video che vedono De Laurentiis interrompere l’intervista di Matteo Politano con Sky alla vigilia di Barcellona-Napoli, divenuti subito virali, non sono state il massimo per l’immagine internazionale del club partenopeo. E ancor più grave è stata l’aggressione del patron romano nei confronti di un cameraman che è stato spintonato all’indietro mentre stava svolgendo.

De Laurentiis contro Sky: chiesta maxi stangata per il patron romano

La furia di De Laurentiis contro Sky non è stata gradita dagli addetti ai lavori, così come dai tifosi che via social hanno condannato il presidente azzurro. Anche gli stessi tifosi del Napoli hanno espresso il loro dissenso per il gesto del loro presidente e presto potrebbero arrivare anche dei provvedimenti da parte degli organi di competenza. In attesa di ciò, a chiedere una maxi stangata per il patron romano è stato il giornalista ed opinionista tv Alessandro Jacoboni che non le ha mandate a dire.

Il giornalista di fede rossonera, tramite il proprio profilo X, si è auspicato l’intervento delle istituzioni e dei media, sottolineando come in caso contrario sarebbe difficile per loro fare la morale a giocatori e tifosi che potrebbero comportarsi nello stesso modo.

Un post che ha trovato il consenso di molti tifosi che pure chiedono una maxi stangata per il presidente del Napoli che, come numero uno del club, dovrebbe dare esempio su come ci si comporta ai suoi giocatori e ai suoi tifosi.