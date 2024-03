Conte ha ‘prenotato’ Zirkzee: coppia da sogno per lo scudetto

Antonio Conte è pronto a tornare in panchina in vista della prossima stagione e vuole Zirkzee nella sua squadra.

Dopo un anno fermo, Antonio Conte è pronto a tornare alla guida di un club in vista della prossima stagione e sono molte le squadre che lo stanno cercando.

L’ex ct della nazionale sta valutando le varie ipotesi per tornare in panchina con un progetto vincente che possa dargli la possibilità di lottare per i maggiori obiettivi. Il tecnico salentino starebbe anche seguendo da vicino alcuni calciatori che potrebbero fare al caso suo in vista del ritorno in un club.

All’allenatore italiano piace molto Joshua Zirkzee, autentico trascinatore del Bologna in questa stagione con l’olandese che ora dovrà restare qualche settimana fuori dai campi di gioco per via di un infortunio al bicipite femorale.

Conte ha scelto: vuole Zirkzee per il proprio attacco

Intervistato da TvPlay, Marcello Giordano, giornalista de Il Resto del Carlino, ha rivelato che Antonio Conte avrebbe fatto il nome di Joshua Zirkzee a tutte le società che lo hanno contattato in vista della prossima stagione.

Uno dei club che ha messo nel mirino l’ex allenatore di Juventus e Inter è il Bayern Monaco, squadra che gode di un diritto di riacquisto del giocatore olandese. I bavaresi infatti potrebbero assicurarsi il cartellino della punta classe 2001 andando a versare nelle casse del Bologna circa 40 milioni di euro. Una somma abbordabile considerato quanto fatto vedere dall’olandese in questa stagione con i rossoblu che alle altre squadre starebbero chiedendo circa 60 milioni.

Nei giorni scorsi da Monaco avevano fatto intendere che il Bayern non avrebbe avuto intenzione di riportare l’attaccante in Germania, conscio di poter contare su un’alta percentuale sulla rivendita della punta. L’eventuale arrivo di Conte in panchina però potrebbe cambiare le cose considerato anche il fatto che il tecnico salentino è solito utilizzare il modulo con due punte in attacco. Zirkzee in questo caso andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Kane o, alla necessità, giocare insieme all’inglese.

Marcello Giordano ha parlato anche della condizione fisica del centravanti del Bologna e quante partite salterà in questa fase cruciale della stagione: “Sicuramente non ci sarà contro Empoli e Salernitana, mentre per il Monza si vedrà”. Una brutta tegola per la formazione di Thiago Motta che perde il suo riferimento offensivo in una fase decisiva della stagione con gli emiliani che continuano a sognare la qualificazione alla prossima Champions League.