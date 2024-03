Napoli, flop totale e addio in estate: problema risolto per De Laurentiis

In casa azzurra il club potrebbe valutare la cessione di uno o più calciatori, la società ci pensa seriamente.

Dopo la netta vittoria del titolo lo scorso anno, in casa Napoli si aspettavano un’annata ben diversa. Le cose però non sono andate come previsto ed anzi il club azzurro ha vissuto una delle peggiori annate della sua storia recente, o meglio sta vivendo visto un campionato piuttosto anonimo.

La società ha sbagliato diverse scelte importanti, a partire dai sostituti di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, fautori del terzo storico scudetto. Il mercato poi ha visto grossi errori, il brasiliano Natan non è riuscito a sostituire al meglio Kim, gigante coreano e leader della difesa scudetto, ceduto dopo solo un anno (per pagamento clausola) al Bayern Monaco. In generale la campagna acquisti del club azzurro non ha mai convinto e tutti i nuovi acquisti hanno rappresentato dei veri e propri flop.

Natan, Cajuste e Lindstrom sono arrivati come rinforzi per rinforzare una rosa già pronta come quella dei campioni d’Italia, ma i giocatori non hanno effettivamente reso sul campo, a partire dal talento danese Jesper Lindstrom, stellina che gli azzurri hanno prelevato dall’Eintracht Francoforte e che in Italia, finora, non ha mai reso. In estate cambieranno tante cose, ma il futuro del calciatore resta in bilico: occhio a clamorosi colpi di scena.

Il Napoli lo ha utilizzato in vari ruoli, esterno d’attacco a destra e a sinistra, mezzala al posto di Zielinski ed anche trequartista nel 4-2-3-1. Lindstrom ha giocato poco, ma quando chiamato in causa non ha mai mantenuto le aspettative e il Napoli valuterà il da farsi riguardo il suo futuro. Il club ha investito molto, quasi 30 milioni per il suo cartellino e ovviamente questo patrimonio non potrà andare disperso, l’addio non è una possibilità da escludere.

Calciomercato Napoli, è stato un flop: va via subito

Il calciatore ha mercato soprattutto in Bundesliga, dopo un anno il Napoli potrebbe cederlo subito a titolo definitivo. Secondo alcune indiscrezioni il Borussia Dortmund starebbe pensando a lui come colpo sulla trequarti, ma non sarebbe l’unico club sulle sue tracce. Occhio ad esempio al Lipsia dell’ex compagno Elmas, anch’egli sulle sue tracce mentre l’ipotesi più clamorosa sarebbe un ritorno a Francoforte.

All’Eintracht ricordano con affetto il calciatore e in estate potrebbe esserci un vero assalto, il Napoli aprirebbe anche allo sconto, l’avventura di Jesper Lindstrom in azzurro potrebbe già essere terminata. Un’avventura breve e uno dei colpi di calciomercato più deludenti degli ultimi anni.