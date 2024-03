Scambio da capogiro, ecco il colpo dell’estate: arriva Koopmeiners

Koopmeiners è uno dei giocatori più richiesti della Serie A. C’è chi è pronto a chiudere con l’Atalanta per un trasferimento da record: l’indiscrezione

Quando è arrivato a Bergamo, era già chiaro a tutti che si trattava di un grande colpo. In poche stagioni, appena tre, Teun Koopmeiners si è affermato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, e oggi ha numerosi estimatori sia nel nostro campionato che all’estero. Così, il club bergamasco è pronto a fare un incasso da record per cederlo: l’olandese potrà partire per non meno di 60 milioni di euro, e c’è già chi è pronto a formulare un’offerta.

Un incasso non da poco, per una squadra che comunque sa come valorizzare i suoi talenti. Koopmeiners è arrivato in Italia nell’estate del 2021 dall’AZ Alkmaar, con l’Atalanta che era stata in grado di vincere la concorrenza del Napoli. Oggi, visto anche il guadagno che il club bergamasco sta per fare, stupisce soprattutto quanto fu pagato all’epoca il regista di Gasperini: appena 14 milioni di euro. Adesso potrebbe dunque partire per oltre quattro volte quella cifra.

In nerazzurro è divenuto un centrocampista totale, capace di dettare il gioco della squadra, organizzare la manovra offensiva, e soprattutto segnare molti gol. Ne ha totalizzati 10 l’anno scorso, con 4 assist, e ha già eguagliato quella cifra in questa stagione, sebbene siamo ancora a inizio marzo. Al momento, Koopmeiners è l’obiettivo numero uno della Juventus, necessariamente alla ricerca di un leader tecnico per la sua mediana.

Koopmeiners vale 60 milioni: ma la Juve ha un piano per ottenere il sì dell’Atalanta

La società bianconera non naviga propriamente in tranquille acque, a livello economico, ma la qualificazione alla prossima Champions League darà di sicuro un po’ di respiro alle casse del club. In più, Giuntoli ha pensato a una formula che potrebbe piacere alla squadra bergamasca. Il direttore sportivo juventino punta infatti a fare cassa in estate con le cessioni di McKennie, Soulé e Iling Junior, raggiungendo la cifra richiesta dall’Atalanta.

Questo è il piano rivelato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ma potrebbe non essere l’unica possibilità dei bianconeri. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, la Juventus potrebbe proporre ai bergamaschi anche uno scambio con Soulé più altri 30 milioni. Il quotidiano sportivo romano rivela inoltre che, dopo la gara di domenica che ha visto l’olandese segnare una doppietta proprio alla Juve, Koopmeiners si sarebbe incontrato con Giuntoli.