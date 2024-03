Tifosi in lacrime, lutto tremendo: è morto il bomber a soli 39 anni

Una tragedia turba tutti gli sportivi, la scomparsa dell’ex bomber è avvenuta nelle ultime ore in maniera tragica

L’attaccante è morto in maniera improvvisa, uno choc per il mondo del calcio.

Il calcio mondiale è rimasto senza fiato per la scomparsa di un attaccante che ha giocato per tanti anni e dato molte soddisfazioni ai suoi tifosi. Era una bandiera e ha militano in molti club segnando spesso gol pesanti.

La scomparsa è avvenuta in maniera tragica, e non per un incidente stradale o un problema di salute: motivi di ben altra natura fanno registrare un lutto così imprevisto, che fa porre delle riflessioni importanti agli sportivi sparsi un po’ in tutto il mondo.

Come conferma anche Al Jazeera, è scomparso il 39enne Mohammed Barakat, ex centravanti diventato l’ennesima vittima civile del sanguinoso conflitto tra Israele e Palestina.

Addio a Barakat, calcio in lutto

Il conflitto di Gaza registra nuove vittime, il numero dei civili si allarga purtroppo anche con l’ex attaccante. Barakat era un idolo nella sua nazione, ancora oggi era stimato dai tifosi per quanto fatto in campo. Ritiratosi nel 2016, non è riuscito a scampare all’ennesimo bombardamento sulla sua città.

Il palestinese Mohammed Barakat – omonimo del ben più celebre calciatore egiziano – è stato ucciso nelle scorse ore quando si trovava nella sua casa di Khan Younis. L’ultimo bombardamento sulla città ha fatto registrare numerose vittime, l’ex centravanti è la più celebre dopo aver giocato per tanti anni in Medio Oriente e non solo in Palestina.

Israeli army snipers killed Muhammad Barakat, the star player of the Palestinian national football team and the Khan Younis club, in the city of Khan Younis, Gaza Strip, today, Monday. #GazaGenocide pic.twitter.com/cf9B1eoUek — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 11, 2024

Barakat aveva indossato le maglie del Khan Yuonis, dell’Ahly Gaza in Cisgiordania e poi quella dell’Al Wahadat, chiudendo la sua carriera nell’Al Shoalal nonché in altre categorie dilettantistiche. Ha indossato anche la maglia della Nazionale in tre occasioni siglando complessivamente 114 gol. Un bottino importante per un attaccante che già in queste ore è ricordato con stima e affetto.

I social sono rimasti abbastanza turbati da questa notizia, l’ennesima vittima dell’esercito israeliano è stato ricordato dal suo ex avversario in campo Khalid Abu-Habel: “Sono troppo arrabbiato, era un’icona del calcio ed è andato via. Lo sport a Gaza ha perso molto durante la guerra, quanti altri campioni dovremmo piangere ancora? La comunità sportiva a Gaza sta semplicemente sparendo”.

Lo stesso difensore ha ricordato Barakat come un calciatore veloce e intelligente, un attaccante dal fiuto eccezionale, nonché una persona che fuori dal campo era gentile e ben disponibile. Più che per le gesta sportive, ora sarà ricordato come l’ennesima vittima di un conflitto che purtroppo continuerà a far preoccupare il mondo intero.