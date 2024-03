Toccata e fuga: addio immediato alla Ferrari

La Ferrari è molto attiva sul mercato, c’è un altro movimento che farà discutere nei prossimi giorni in Formula 1

La Ferrari è reduce dal Gp di Jeddah, ma pensa già al prossimo futuro. Una nuova mossa farà discutere i tifosi.

Il campionato di F1 è iniziato con due gare a distanza ravvicinata che hanno confermato il dominio della Red Bull. Max Verstappen sta continuando a vincere mentre la Ferrari ha trovato qualche buon spunto, trovando il podio prima con Sainz e poi con Leclerc.

Le prestazioni della SF-24 sono in crescita, è una macchina che sta dando le prime soddisfazioni, anche quando è guidata da assoluti esordienti come l’inglese Oliver Bearman, che in Arabia ha sostituito Sainz operato d’appendicite.

Il giovane 18enne non ha avuto paura del grande salto, si è classificato settimo e ha dimostrato di avere un grande talento. Per lui sembrano aprirsi già nuove porte in Formula 1, c’è subito un’altra scuderia pronta ad offrigli una nuova opportunità da titolare.

Bearman via dalla Ferrari, dove guiderà in futuro

Bearman ha dimostrato talento e costanza, ora potrebbe misurarsi con una sfida molto più impegnativa e a lungo termine. Il nome dell’inglese potrebbe essere quello giusto per rilanciare la Haas, pronta a congedare definitivamente Kevin Magnussen.

Il team americano avrebbe così pronta una soluzione importante per il futuro, la differenza in questa stagione tra i piloti, all’interno della scuderia, comincia a farsi evidente. Magnussen non sta mantenendo gli standard, la Haas si sta muovendo così per il 2025 con decisione e senza perdere più tempo.

L’ex pilota Jan Lammers ha ammesso come la Haas punti con decisione su Bearman proprio per il rapporto stretto con la Ferrari. L’inglese ha stupito nel suo primo GP in Formula 1 e ora potrebbe essere valutato con tutta calma nella prossima stagione. Avrebbe già dato la sua disponibilità per questo trasferimento.

La soluzione sarebbe gradita anche dalla Ferrari, che nel 2025 ripartirà da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Per almeno un biennio, la Rossa punterà su questa grande coppia di piloti: gli spazi per Bearman sarebbero pressoché ridotti e sarebbe un peccato limitare l’inglese al ruolo di terzo pilota.

La Haas gli affiderebbe un sedile al fianco di Niko Hulkemberg che, al contrario di Magnussen, gode della massima fiducia del team. Il decimo posto finale con il punto conquistato a Jeddah ha dimostrato la differenza netta tra compagni di squadra.