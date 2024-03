Zazzaroni non le manda a dire, lo scontro col Napoli è totale

Ivan Zazzaroni è una furia contro il Napoli, il direttore del Corriere dello Sport attacca duramente la società

Zazzaroni ha messo nel mirino il Napoli, in particolare per quanto accaduto nelle scorse ore.

Non si placano le polemiche in casa Napoli, in questo caso arrivano delle critiche importanti da parte di Ivan Zazzaroni, che dirige il Corriere dello Sport ed è un noto opinionista televisivo. Il giornalista bolognese non è di certo reticente, ha osservato con attenzione l’atteggiamento del Napoli e il suo sfogo fa ora discutere i tifosi.

Le ultime settimane degli azzurri sono state molto caotiche, al di là dei risultati maturati in campo. Aurelio De Laurentiis è diventato l’assoluto protagonista delle scene con decisioni alquanto disponibili.

Le sue mosse non sono minimamente gradite da Ivan Zazzaroni, che lo ha attaccato in maniera diretta. Così come già fatto nei giorni scorsi dal suo collega Paolo De Paola, il direttore ha criticato il Napoli per il poco rispetto che avrebbe nei confronti della stampa italiana.

Zazzaroni contro ADL, i dettagli della sfida

L’editoriale del giornalista è stato particolarmente discusso, i tifosi del Napoli si sono divisi nelle opinioni contro De Laurentiis. In particolare, Zazzaroni non ha gradito quanto accaduto con Politano e Sky Sport: ADL, lunedì sera, ha allontanato il calciatore dalle interviste poiché dall’altra parte del microfono c’era il cronista Massimo Ugolini, poco gradito dal patron.

De Laurentiis avrebbe preferito per l’occasione un giornalista di Napoli (e tifoso della squadra) per la trasferta di Barcellona. Inoltre ha spiegato a Politano come avrebbe dovuto parlare solo con Gianluca Di Marzio, figlio di quel Gianni che contribuì a portare Maradona in Italia.

Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Zazzaroni, in un estratto del suo editoriale c’è il sunto della critica: “Si stanno moltiplicando i presidenti che pretendono di ottenere il cronista di riferimento, possibilmente con tre metri di lingua vellutata”.

La stilettata di Zazzaroni fa discutere, dando anche le colpe alla categoria che rappresenta. Troppi giornalisti-tifosi occupano i campi di calcio: “Negli anni molti di noi si sono schierati apertamente con la squadra del cuore, diventando organici alla stessa. Sui social si registra il trionfo del servilismo artistico”.

Una polemica che continuerà a far discutere. De Laurentiis ha rotto prima i ponti con DAZN e recentemente con Sky (ricevendo anche le critiche del direttore Federico Ferri), mentre Zazzaroni con ironia ha ammesso come non sarebbe nemmeno dispiaciuto di seguire solamente il “suo” Bologna, stando a quest’ottica di ragionamento dilagante nel calcio italiano.