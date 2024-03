Bologna, colpo Champions dal Napoli: arriva in estate

Saluterà in Napoli ma resterà in Serie A: il Bologna è pronto a fare di lui il primo rinforzo in vista dell’Europa

Senza qualificazione alla prossima Champions League, più di un big del Napoli potrebbe fare i bagagli nel calciomercato estivo. Sono già diversi gli addii annunciati, come quelli di Victor Osimhen e Piotr Zielinski, ma questo sembra solo l’inizio. In estate molti altri potrebbero tentare la sorte altrove pur rimanendo in Serie A.

Ecco perciò che rientra in scena il Bologna, pronto a tornare a giocarsi le proprie carte in Europa soffiando magari il posto Champions proprio alla squadra di Calzona. La stagione dei felsinei è stata fin qui eccezionale, ma c’è ancora un ultimo step da superare prima di poter gioire del definitivo salto di qualità.

Salto di qualità che permetterebbe alla società del presidente Joey Saputo di attirare a sé i migliori giocatori. Il lavoro fatto dallo scouting è stato eccezionale, e molti dei gioiellini messi in mostra quest’anno potrebbero andare via facendo ricco il club.

Soldi utili per essere spesi in vista dei prossimi impegni. Affaccio sull’Europa che conta tutt’altro che banale da parte dei giocatori rossoblù, ora tra i più richiesti in Europa. Poco male da parte della società, che ha individuato nella rosa del Napoli il primo rinforzo.

In azzurro ha brillato meno rispetto all’anno scorso, non è stato l’unico, e ora che l’incantesimo sembra essere finito non gli resta che tentare di risollevare la propria carriera altrove. Bologna sarebbe una piazza ideale, una piazza pronta a supportarlo in questa sua sorta di rinascita professionale.

Ruolino di marcia assolutamente deludente quello di Simeone, che in campionato è riuscito a segnare solamente una marcatura, tra l’altro lo scorso 27 settembre contro l’Udinese. Da quel momento niente più esultanze per lui in Serie A.

Non aver giocato nemmeno un minuto in Champions nel ritorno contro il Barcellona, quando il Napoli era sotto e Osimhen non è sembrato brillare, la dice lunga sul suo futuro.

Delusione Napoli, Simeone al Bologna per rilanciarsi. Può sostituire Zirkzee

Nuovo capitolo tutto da scrivere per il Cholito che in questa stagione ha segnato appena 3 reti in tutte le competizioni, bottino decisamente troppo magro per uno come lui che giusto lo scorso anno aiutava il Napoli a vincere il suo terzo scudetto. Tentazione Bologna per il classe 1995, al Napoli dal 2022 e prossimo a salutare.

Il contratto con gli azzurri terminerà nel 2026 e, sebbene sia prevista l’opzione sul rinnovo, oggi è difficile credere che si andrà avanti insieme. Per i rossoblù sarebbe il perfetto sostituto di Joshua Zirkzee, altro nome in partenza.