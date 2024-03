Dalla tv alla panchina: la scelta è clamorosa!

Un noto conduttore televisivo ha deciso di seguire il proprio sogno di allenare. Lo ha confermato lui stesso. Le ultime

Non è mai troppo tardi. Questo è un motto che tutti dovrebbero seguire, uno stile di vita. Così un famoso conduttore televisivo, seguendo questa idea, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso nella propria vita professionale. A 56 anni, infatti, si è iscritto al corso dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio del Lazio. Ha deciso di seguire un sogno: diventare allenatore di calcio.

Lo ha confermato il giornalista stesso, sentito da Repubblica, rivelando di aver iniziato un percorso che lo condurrà a ottenere il patentino da allenatore. Un sogno che diventerà realtà. Lo ha tenuto nel cassetto per molto tempo, ma ora finalmente può realizzarsi.

Si tratta di Giovanni Floris, noto volto della televisione italiana. Conduce il programma “DiMartedì“, che ha grande successo su LA7. Ecco le parole di Floris: “Posso confermare che è vero. Diventare allenatore è un mio sogno, ma non posso dire altro. Mi piacerebbe molto seguire il corso a Coverciano. Quando smetterò di fare questo lavoro, vorrei diventare allenatore di una squadra dilettantistica e aprire una trattoria”.

Mister Floris, un sogno che diventa realtà

Un annuncio sorprendente, ma fino a un certo punto. Floris infatti non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e soprattutto per la Roma. Poco tempo fa, la rivista Gente aveva persino ipotizzato ironicamente con lui che i giallorossi potessero affidargli la panchina e che venisse chiamato “mister Floris“. Una battuta che aveva suscitato un sorriso nel conduttore, evidentemente emozionato all’idea di questa possibilità, unendo un sogno professionale alla passione per i colori giallorossi.

Il prossimo futuro, comunque, regalerà a Floris questa possibilità di realizzare il proprio sogno. Ovviamente, però, al momento resta concentrato sul lavoro di giornalista e conduttore. Il desiderio di diventare allenatore, però, era evidentemente troppo forte. Puntare alla panchina della Roma sarà forse troppo complicato, ma una squadra di categorie inferiori è certamente più alla portata.

Intanto Floris si è iscritto al corso da allenatori del Lazio. È ovviamente solo l’inizio, il primo passo di un nuovo percorso della sua vita professionale e personale. Ovviamente sarà curioso seguire i suoi progressi e gli sviluppi della vicenda, anche per capire se questo influenzerà il ruolo da conduttore. Chissà che non possa decidere di cambiare completamente strada.