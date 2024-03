Fatto fuori da De Laurentiis: addio Napoli

Scelta chiara e inequivocabile da parte di Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli lo taglia fuori dal club azzurro

Nell’annata difficilissima del Napoli post scudetto, altra delusione per il club azzurro, uscito dalla Champions League per mano del Barcellona. Il ko per 3-1 in casa dei blaugrana costa oltretutto anche l’addio al Mondiale per Club del 2025 , un obiettivo cui il presidente De Laurentiis teneva molto.

E’ un Napoli che ha mostrato comunque segni di ripresa , anche se non sono bastati per passare il turno in Europa. Adesso, rimane soltanto il campionato, da onorare fino in fondo, cercando di qualificarsi alle prossime coppe europee. La missione ritorno in Champions è difficile , ma non impossibile: una mano potrebbe arrivare nel caso in cui anche il quinto posto si qualifichi alla principale competizione continentale.

Nelle prossime settimane, il Napoli dovrà dunque cercare di ottenere i migliori risultati, ma anche capire da chi ripartire nella prossima stagione e di chi invece fare a meno. De Laurentiis è atteso a riflessioni su una certa importanza. Una scelta, piuttosto chiara, il patron dei partenopei sembrerebbe però averla già compiuta.

Napoli, De Laurentiis si scaglia contro Sarri: “E’ un perdente”

Nel prepartita contro il Barcellona, ​​intervistato da ‘Mediaset’, De Laurentiis ha parlato del futuro di alcuni giocatori come Kvaratskhelia. Ma le dichiarazioni che maggiormente hanno fatto rumore sono state quelle su Maurizio Sarri .

Interpellato sulle dimissioni del toscano da tecnico della Lazio, De Laurentiis ha spiegato: “Sono rimasto stupido, credo che da professionista si deveno assumersi le proprie responsabilità e portare a termini i propri impegni. E’ una questione di rispetto verso società, giocatori e tifosi . Chi da’ le dimissioni è un perdente , per me è troppo facile”.

Contestualmente, De Laurentiis ha ‘difeso’ l’amico Lotito , presidente dei biancocelesti, aggiungendo: “Non conosco le motivazioni, ma Lotito non mi sembra uno irruento, è una persona con delle qualità. Si dovevano trovare soluzioni diverse nel rapporto, una squadra non si lascia quasi alla fine del campionato”.

Frasi del genere, da parte di De Laurentiis, suonano come una risposta eloquente a quanti ipotizzavano un ritorno di Sarri nella prossima stagione in azzurro. A queste condizioni, idea da scartare senz’altro. A Calzona, il compito di chiudere al meglio l’annata. E chissà che De Laurentiis non provi a trattenerlo, anche se non sarà facile trovare un accordo con la Slovacchia.