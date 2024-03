Napoli, dalla padella alla brace: tradisce e se ne va alla Juve

Futuro al Napoli in bilico per il titolarissimo che continua ad essere corteggiato dalla Juventus: tradimento in vista

Anche l’ultimo appuntamento stagionale del Napoli in terra europea si è concluso. Sconfitta in casa del Barcellona per la squadra di mister Francesco Calzona, il quale può comunque essere soddisfatto della prova offerta dai suoi. Ora per il club partenopeo è arrivato il momento di pensare soprattutto al futuro.

Ancora dieci giornate a disposizione per capire che ne sarà del proprio destino. La prima cosa di cui bisognerà accertarsi riguarda quale competizione continentale vedrà il Napoli protagonista. La Champions non è lontanissima, ma in questo momento sembra più probabile un approdo in Europa League.

Da evitare, invece, la qualificazione in Conference League che, sebbene sia un torneo alla portata, rappresenterebbe per De Laurentiis un profondo ridimensionamento. Poi, una volta appurata che tipo di partecipazione in Europa sarà, il club azzurro dovrà pensare alla rosa.

Valutando quali saranno gli elementi che resteranno e quali invece andranno via. Uno di loro potrebbe fare i biglietti per Torino, destinazione Juventus. Da tempo il calciatore continua ad essere seguito dai bianconeri.

Sono mesi che l’area scouting juventina guarda in casa del Napoli e ora che il direttore sportivo è Cristiano Giuntoli, il colpo sembra possibile. I due si sono conosciuti bene e ora potrebbero ritrovarsi.

Certamente non un fulmine a ciel sereno per i tifosi partenopei, che da mesi sperano in un allontanamento da parte della Juventus. Invece nei prossimi mesi potrebbe affondare il colpo in maniera definitiva. Secondo fonti vicine ai campioni d’Italia in carica, il prossimo a salutare Napoli sarà Alex Meret. Colonna portata del club nonché ormai una sicurezza per i pali azzurri, in vista del futuro sembra lui l’indiziato numero uno per sostituire Wojciech Szczesny.

Addio al Napoli, Meret gratis alla Juve per sostituire Szczesny

Il polacco continua ad avere estimatori e a 34 anni, di cui 7 passati alla Juventus, sarebbe propenso a provare una nuova avventura. Le sirene arabe potrebbe tentare Szczesny, ma occhio alla Premier League, campionato che gli ha permesso di mettersi in mostra come uno dei migliori ai tempi dell’Arsenal.

Contratto in scadenza nel 2025 e addio che sembra ormai scontato. Al suo posto è pronto Meret che, invece, ha un contratto che scadrà a fine campionato. Il rinnovo è una possibilità – c’è un’opzione in favore del Napoli – ma oggi le parti sono lontane.