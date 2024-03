Napoli, non solo Osimhen: un altro big alza i tacchi e se ne va

Non solo Osimhen pronto a lasciare il Napoli durante l’estate: un altro pilastro azzurro è ha già le valigie in mano

Victor Osimhen rappresenta uno dei patrimoni più importanti del Napoli. Il presente, ancora per poco, sarà in azzurro. Ma intanto la punta nigeriana è già proiettata verso la sua prossima avventura ben lontano dall’Italia.

Il centravanti azzurro ha deciso di lasciare il Napoli e lo stesso De Laurentiis non si opporrà, sperando di poter incassare i 130 milioni di euro della clausola aggiunta nel rinnovo dello scorso dicembre.

Una cessione fondamentale per dare il via alla ricostruzione della squadra che quest’anno ha deluso in lungo e in largo: dallo Scudetto mai nemmeno annusato alla recente eliminazione in Champions League per mano del Barcellona.

Parallelamente il calciomercato riserverà sì molte sorprese in entrata ma anche parecchie cessioni, con una ventilata nelle scorse ore che ha spiazzato i tifosi del Napoli. Occhio quindi perché in attacco un altro gioiello di Calzona potrebbe molto presto decidere di salutare Napoli.

Svolta Napoli: nuova cessione in attacco

Si tratta di Giovanni Simeone, la cui permanenza all’ombra del Vesuvio pare decisamente improbabile: il ‘Cholito’, che ha avuto poco spazio quest’anno, vuole giocare di più. Ed è per tale ragione che il suo addio è tutt’altro che improbabile nell’imminente sessione estiva di mercato.

La dirigenza campana non avrebbe problemi a venderlo davanti ad una proposta di almeno 15-20 milioni di euro dopo essere costato 15,5 (tra prestito e riscatto) nel 2022/23. A questo punto quello che da molti viene definito come ‘ammazzabig’ (nella passata stagione è stato decisivo in molti scontri diretti, fondamentali nella conquista dello Scudetto) potrebbe però rimanere comunque in Italia.

Perché sono tre le big di Serie A pronte a scommettere sul figlio d’arte per potenziare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Occhio al Milan, che dovrebbe salutare Giroud al quale a 37 anni difficilmente verrà rinnovato il contratto al termine dell’attuale stagione.

Anche la Roma ci sta pensando, visto che Simeone è calciatore in grado di sacrificarsi e che sarebbe perfetto negli schemi di De Rossi. Un ritorno alla Fiorentina, maglia che ha già vestito in passato, non è affatto da escludere.

Come anticipato, molto dipenderà dalla proposta che verrà recapitata nelle mani del presidente De Laurentiis. Intanto Simeone resta sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno ed è reduce da 29 apparizioni tra campionato e coppe, con 3 gol ed 1 solo assist all’attivo.