Napoli, ritorno al passato per De Laurentiis: decisione clamorosa

Il Napoli ha detto addio alla Champions League. Non è riuscita l’impresa agli azzurri che cedono 3-1 a Barcellona nel ritorno degli ottavi

Non è riuscito il miracolo al Napoli di Francesco Calzona. Gli azzurri pur disputando una gara più che dignitosa allo stadio Olimpico di Barcellona, segnata anche da un briciolo di sfortuna, sono costretti a salutare questa edizione della Champions League.

Dopo l’1-1 dell’andata al Maradona, i blaugrana di Xavi si impongono per 3-1 grazie soprattutto a un avvio al fulmicotone che visto il Barça mettere a segno due gol nel primo quarto d’ora di gara. Per gli azzurri, che hanno avuto le loro chance per tenere viva la qualificazione, alla fine non c’è stato niente da fare. Adesso il Napoli ha l’obbligo di chiudere al meglio il campionato e programmare il futuro.

Da questo punto di vista il presidente Aurelio De Laurentiis, protagonista proprio a Barcellona di alcuni gesti decisamente sgradevoli nei confronti dei giornalisti di Sky Sport, è impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore. Del resto non si può avviare un progetto senza partire dal tassello più importante.

La stagione del posto scudetto è stata gestita come peggio non si poteva, partendo dalla scelta sbagliata fatta a giugno di puntare su Rudi Garcia. Un’annata proseguita anche peggio con Walter Mazzarri e conclusa dall’arrivo di Calzona che sta cercando di traghettare Osimhen e compagni verso acque più tranquille.

È già arrivato il momento di pensare alla prossima stagione, quella che dovrà riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano e a cui De Laurentiis sta già pensando da tempo. Questa volta non si può sbagliare niente e il primo a saperlo è proprio il patron.

In queste ultime ore un evento accaduto nella capitale potrebbe stravolgere i piani futuri del Napoli: stiamo parlando delle dimissioni di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio. Il tecnico di Figline Valdarno ha deciso di lasciare dopo l’ultima, pesante sconfitta interna contro l’Udinese.

Napoli, la pazza idea di De Laurentiis: il ritorno di Sarri

Nella mente di De Laurentiis starebbe balenando l’idea, che molti considerano folle, di richiamare a Napoli l’allenatore che in tre anni, dal 2015 al 2018, ha sfiorato lo scudetto e portato gli azzurri ai vertici del calcio italiano. Si tratterebbe di una mossa clamorosa e per molti sorprendente.

Va detto però che la stima di De Laurentiis nei confronti dell’allenatore toscano, al netto di qualche frizione inevitabile pensando al carattere di entrambi, non è mai venuta meno. Sarri un’opzione per il Napoli, forse…