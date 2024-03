Napoli sotto shock, caos De Laurentiis: “È pericoloso”

Napoli sotto shock dopo quanto successo con Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi: in molti si sono lamentati della scelta del patron

Non deve essere un periodo sereno per il Napoli e per Aurelio De Laurentiis. Al di là dell’eliminazione in Champions League, costata al club azzurro anche la partecipazione al primo Mondiale per Club della storia e una pioggia da 50 milioni di euro nell’estate del 2025, è venuta fuori dal nulla una nuova “guerra” per il patron partenopeo. Quella delle guerre alle tv.

De Laurentiis ha deciso di punto in bianco che nessun tesserato degli azzurri dovrà parlare alle emittenti televisive. A dire il vero, all’inizio era solo DAZN, poi si è aggiunta anche Sky, dopo l’ultimo e insano gesto compiuto da parte del patron partenopeo. Di questo se ne sta parlando molto negli ultimi giorni con il presidente azzurro finito nel vortice delle critiche.

ADL ha deciso che nessuno deve parlare con le televisioni in quanto non “invadenti” della privacy con telecamere ovunque. E, soprattutto, non ama che siano loro a comandare sul calendario, con la partita contro l’Atalanta fissata al sabato di Pasqua che l’ha mandato su tutte le furie.

Nel principio fu DAZN, ora a quanto pare anche Sky si è “guadagnata” la black list del patron azzurro, che prima del match contro il Barcellona ha parlato solo a Mediaset. Non si sa, ancora, per quale motivo. Probabilmente perché la rete in chiaro non detiene i diritti del campionato. Sta di fatto che si è andati incontro ad un episodio molto increscioso. Lo “stop” a Sky, infatti, è arrivato durante un’intervista a Matteo Politano, quella classica “one to one” con il giornalista alla vigilia del match.

Napoli sotto shock, caos per De Laurentiis: “Così è pericoloso”

ADL ha letteralmente stoppato l’intervento dell’attaccante, portandolo via di peso e attaccando poi con parole volgari i giornalisti e i cameramen presenti. Non solo, è andato anche oltre: ha spintonato un cameramen in maniera vistosa! Ciò ha portato una serie di critiche sui social, come ad esempio il giornalista Graziano Carugo Campi che ha scritto sul proprio profilo Twitter.

“Spingere un cameraman che ha in mano quel tipo di attrezzatura è da incoscienti. Finché si parla di sceneggiate, si può sorridere. Qui è molto pericoloso”, ha scritto Campi. In effetti non una bella scena con ADL che mette a repentaglio l’incolumità dell’addetto ai lavori. C’è da sottolineare che il patron azzurro si è poi scusato.