Non rinnova il contratto, dal Napoli al Milan: che affare

Napoli e Milan coinvolte in un grande affare per l’estate: non rinnova, può cambiare casacca al termine della stagione

Il tempo del campo, tra qualche mese, finirà. E al suo posto i club non penseranno ad altro se non al calciomercato, a come arricchire le proprie rose in vista della prossima stagione. Tra queste non mancano certo Napoli e Milan, pronte a vivere mesi bollenti.

Un’estate movimentata per le due squadre che, in primis, cambieranno allenatore. Il Napoli l’ha fatto già due volte quest’anno, con Rudi Garcia alla partenza, rimpiazzato da Mazzarri, a sua volta sostituito dal traghettatore Calzona che da luglio tornerà a pieno regime alla guida della Slovacchia.

I rossoneri invece sembrano aver chiuso un ciclo con Stefano Pioli in panchina e forse nemmeno un miracolo, come la vittoria dell’Europa League, potrebbe ‘salvare’ il tecnico emiliano. Ma è in campo che azzurri e rossoneri sono pronti a candidarsi a grandi protagonisti della prossima estate.

Perché la caccia al grande colpo è già cominciata ed un duello Napoli-Milan è un qualcosa che in passato abbiamo già visto. Sfide che hanno appassionato tifosi e addetti ai lavori: uno scenario che pare destinato a ripetersi proprio al termine dell’attuale stagione.

Napoli-Milan, che affare ‘gratis’: firma subito

‘RMC Sports’ rivela quella che potrebbe essere una delle trattative più interessanti in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. E ad ‘approfittarne’ potrebbe essere una big del nostro calcio: in questo caso, Napoli o Milan.

Perché il talento del Lille, Yusuf Yazici, è in scadenza il prossimo 30 giugno e non sembrerebbe intenzionato a rinnovare con il club francese che lo aveva prelevato esattamente cinque anni fa dal Trabzonspor per 16,5 milioni di euro. Adesso il calciatore si starebbe guardando intorno, valutando proprio le opzioni che portano a Milan e Napoli.

Trequartista in grado di giocare anche da esterno d’attacco o centravanti, Yazici ha 27 anni ed è nel pieno della maturità calcistica. Fino a questo momento ha collezionato con il Lille, tra coppe e campionato, 35 apparizioni con 10 gol e 3 assist vincenti.

Un calciatore che ha estrema confidenza con il gol e la cui tecnica farebbe certamente comodo sia al ‘Diavolo’ che agli azzurri, che quest’anno proprio in attacco spesso e volentieri hanno fatto fatica ad esprimersi ad alti livelli.

Napoli e Milan hanno chiesto informazioni su di lui in vista di giugno, quando il suo contratto con il Lille si esaurirà: un’occasione davvero ghiotta per le italiane, visto il grande talento di Yazici che potrebbe brillare anche in Serie A.