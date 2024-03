Non solo le dimissioni di Sarri: UFFICIALE, esonerato un altro big

Non solo le dimissioni di Maurizio Sarri da tecnico della Lazio nella giornata di martedì: è saltata anche un’altra panchina, big esonerato

Maurizio Sarri si è dimesso da tecnico della Lazio. La notizia ha squarciato il pomeriggio di martedì, seguente alla clamorosa sconfitta dei biancocelesti contro l’Udinese, la quarta consecutiva in tutte le competizioni. Il tecnico toscano ha deciso di lasciare la panchina biancoceleste, nonostante un contratto ancora lungo fino al 2025, dopo le ultime (non) risposte da parte dei giocatori che sembravano non seguirlo più.

Secondo alcune ricostruzioni, diversi big non amavano il modo di giocare dell’allenatore nativo di Bagnoli e non si sarebbero opposti più di tanto alla sua decisione di dimettersi. Questo però non ha cancellato il ritiro punitivo imposto dalla società in quel di Formello. Lo stesso Lotito ha accettato le dimissioni da parte di Sarri, senza fare troppi problemi. Segno di un rapporto che si stava consumando e che probabilmente avrebbe portato all’inevitabile addio a fine stagione.

La giornata di martedì è stata alquanto movimentata per diverse cose che sono successe nel mondo del calcio e dei big in panchina. Non solo le dimissioni dell’ex Napoli ma anche l’esonero ufficiale di un altro mostro sacro.

Le cose per il Celta Vigo non stavano andando per nulla bene, con il club spagnolo impelagato nella lotta per non retrocedere in Liga. La squadra era diretta da Rafa Benitez, icona del calcio mondiale e vecchia conoscenza anche in Italia dove ha guidato Inter e Napoli. Dopo gli ultimi risultati negativi la dirigenza ha deciso di optare per l’esonero del tecnico che dunque non è più l’allenatore del Celta Vigo.

Non solo le dimissioni di Sarri: esonerato anche Benitez

Adesso la salvezza dovrà essere cercata con un altro interprete. C’è da dire, comunque, che fin qui lo spagnolo aveva tenuto sulla linea di galleggiamento la squadra, che dunque è ancora fuori dalla zona rossa.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club spagnolo:

“Rafa Benítez e il suo staff tecnico lasciano l’RC Celta dopo otto mesi di impegno assoluto e piena dedizione, ma nei quali la squadra non ha ottenuto i risultati attesi dal club. Il club desidera esprimere la sua più sincera gratitudine a Rafa Benítez e ai suoi assistenti per il coinvolgimento, l’onestà e la professionalità che hanno dimostrato sin dal loro arrivo e per il lavoro instancabile che hanno svolto. Anche il RC Celta augura loro buona fortuna e successo per il futuro”.