Tutto per convincere Conte, la firma si avvicina: torna in Serie A

All-in su Antonio Conte: siamo sempre più vicini al ritorno dell’allenatore in Serie A, i dettagli

Antonio Conte è sempre più vicino al grande ritorno in Serie A. Dopo l’esonero dal Tottenham quasi un anno fa, l’allenatore è rimasto senza panchina in attesa di un nuovo entusiasmante progetto. L’intenzione è sempre stata quella di provare a rientrare nel campionato italiano, anche per stare più vicino alla sua famiglia. Le opzioni non mancano e stavolta sembra essere quella buona.

Conte ha rifiutato l’offerta di De Laurentiis dello scorso ottobre perché non se l’è sentita di entrare in corsa, per di più in una situazione molto complicata come quella che stava vivendo il Napoli di Rudi Garcia in quel periodo. Dietro a quella scelta, inoltre, poteva anche esserci la voglia di aspettare ancora per capire quali altre opportunità gli sarebbero capitate. Si è parlato tanto di Milan nell’ultimo periodo: alcune fonti addirittura raccontano di un accordo fra le parti già raggiunto grazie alla regia del neo dirigente Zlatan Ibrahimovic. Secondo il Corriere dello Sport però c’è stato un ritorno di fiamma che rischia di ribaltare ancora una volta la situazione.

De Laurentiis ci riprova: Conte-Napoli, nuovo assalto

“Conte è ancora la tentazione più forte di De Laurentiis“, scrive il quotidiano. L’idea del presidente azzurro, dopo un anno difficile come questo, è quella di affidarsi ad un allenatore forte. Una figura di grande valore quindi che possa riportare entusiasmo in una piazza che è passata dal sogno all’incubo nel giro di pochi mesi a causa delle sue scelte.