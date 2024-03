Bufera Napoli, De Laurentiis sotto attacco: sentenza in diretta

Mala tempora currunt in casa Napoli, De Laurentiis finisce nella bufera e la sentenza è nettissima: cosa è successo nelle ultime ore

L’eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona ha certificato il fallimento totale della stagione del Napoli.

Reduce dalla straordinaria cavalcata scudetto, il club campano è stato travolto da un turbine negativo, fatto di scelte sbagliate e prestazioni al di sotto delle aspettative: ad oggi, resta poco o nulla della favola che appena un anno fa sbalordiva l’Europa intera. A tal punto che lui, Aurelio De Laurentiis, il presidente tanto osannato dopo il terzo tricolore azzurro, è finito irrimediabilmente nella bufera.

In molti ritengono, a giusta ragione, che De Laurentiis sia reo di aver distrutto un giocattolo praticamente perfetto. Prima l’ingaggio di Rudi Garcia per sostituire Luciano Spalletti, poi quello di Mauro Meluso per sostituire Cristiano Giuntoli. E ancora, il mancato acquisto di un difensore centrale dopo la partenza di Kim e la chiamata a sorpresa a Walter Mazzari per cercare di rimediare ad una situazione diventata estremamente difficile già nel mese di novembre.

Potremmo anche continuare, ma la sintetizziamo così: una serie di decisioni controverse, unite a molteplici dichiarazioni infelici e ai deludenti risultati in campo, hanno dato vita al de profundis partenopeo.

In tale contesto, i tifosi del Napoli sono ovviamente molto contrariati e all’ombra del Vesuvio non si respira di certo un’aria serena. Lo sa bene lo stesso De Laurentiis, il quale adesso è costretto a fronteggiare una serie di attacchi provenienti da appassionati ed addetti ai lavori. Tra questi ultimi c’è anche chi ci va giù parecchio pesante. È il caso, ad esempio, di Pietro Lo Monaco.

Napoli, De Laurentiis sotto attacco: la ‘sentenza’ di Lo Monaco è nettissima

Il noto dirigente sportivo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TV Play, non ha usato mezze misure per esprimere la sua opinione sulla tribolata stagione dei campioni d’Italia in carica: “Per il Napoli parlano i fatti. In appena tre mesi dal momento che è finito lo scorso campionato in estate fino alla programmazione e alle decisioni della nuova stagione è stato tutto un fallimento. Non so oggi a quanti punti è dall’Inter, è fuori dalla Coppa Italia, dalla Champions League e anche dalla Coppa del nonno“.

Parole che suonano come un pesantissimo smacco per il presidente De Laurentiis. La speranza dei tifosi partenopei è che l’imprenditore romano – accusato tra le altre cose di eccessivo protagonismo nelle vicende sportive del club – abbia fatto tesoro degli errori commessi e riesca a rilanciare il progetto azzurro come già capitato in passato.