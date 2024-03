De Laurentiis cambia ancora: nuovo allenatore per il Napoli

Dopo l’eliminazione dalla Champions League di quest’anno, in casa Napoli si sta guardando già alla prossima stagione

Dopo il pareggio rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Ivan Juric, il Napoli ha detto addio sia alla Champions League che ai sogni di partecipare al Mondiale per Club del 2025. Gli azzurri, infatti, hanno perso con il risultato di 3-1 l’ottavo di ritorno contro il Barcellona di Xavi.

Il Napoli non ha demeritato, ma si sa che in queste gare così difficili sono i dettagli a fare la differenza. Gli uomini di Francesco Calzona, di fatto, hanno sbagliato diverse occasioni nel match giocato martedì scorso a Barcellona. Basti pensare sia alla grande parata di ter Stegen sul colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo che alla grande opportunità capitata al danese Lindstrom nel corso della seconda frazione di gara.

Inoltre, il team campano può sicuramente recriminare per la mancata concessione del calcio di rigore per il pestone del giovanissimo Cubarsì ai danni di Victor Osimhen. Tutti gli specialisti, infatti, hanno ribadito che il Var ha sbagliato a non richiamare l’arbitro olandese Danny Makkelie al monitor. Tuttavia, al netto della delusione per il mancato accesso ai quarti di finale dell’edizione di quest’anno della Champions League, in casa Napoli si sta valutando già chi potrebbe essere l’allenatore della prossima stagione.

Napoli, sembra difficile la possibile conferma di Francesco Calzona: ecco i dettagli

Dopo aver tre cambiato la bellezza di tre allenatori, infatti, Aurelio De Laurentiis vuole ponderare bene la scelta del tecnico che guiderà la sua squadra nell’annata 2024/25. Tra i profili monitorati, ovviamente, c’è anche lo stesso Francesco Calzona. Quest’ultimo, di fatto, ha un contratto fino a giugno con il Napoli anche perché dovrà guidare la Slovacchia all’Europeo che si disputerà la prossima estate in Germania.

Lo stesso Francesco Calzona, esattamente in conferenza stampa, ha parlato del suo futuro: “Possibile offerta del Napoli per restare sulla panchina azzurra? Se dovesse mai arrivare, ed ancora deve arrivare, valuterò insieme alla Federazione slovacca la miglior decisione da prendere “. Nel frattempo, ovviamente, intorno alla panchina del team partenopeo stanno girando anche altri nomi di possibili nuovi allenatori.

Il primo è sicuramente Francesco Farioli del Nizza, profilo seguito da tempo dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Stesso discorso anche per Vincenzo Italiano, il quale già l’anno scorso sembrava in procinto di diventare il nuovo allenatore del Napoli. Gli altri profili accostati alla squadra campana sono sempre quelli di Antonio Conte (ipotesi molto remota), Stefano Pioli (se dovesse salutare il Milan a fine stagione) e Maurizio Sarri (che si è appena dimesso da guida tecnica della Lazio). Senza mai dimenticare una possibile colpo a sorpresa da parte dello stesso patron partenopeo.