Juve-Napoli da non credere: 70 milioni per il colpaccio

Il mercato di Juventus e Napoli inizia ad intrecciarsi: fiammata da 70 milioni di euro, ecco il colpo da capogiro

Nel corso degli anni, in diversi momenti, Juventus e Napoli si sono date battaglia. In campo ma non solo, visto che gli scontri più avvincenti nelle ultime stagioni si sono tenuti in sede di calciomercato.

Adesso, in vista della prossima sessione estiva che riaprirà ufficialmente tra qualche mese, cominciano a giungere le prime indiscrezioni su quelli che rischiano di essere gli obiettivi comuni delle due big di Serie A. Da questo punto di vista, ci sarà da lavorare tanto: sia per Giuntoli che per Meluso.

Perché la società torinese dovrà necessariamente fare i conti con una rosa che, in mano ad Allegri, non è stata in grado di competere concretamente per lo Scudetto. Un gruppo forte ma non completo, soprattutto nelle seconde linee. Senza contare, poi, quelli che saranno gli addii di fine stagione.

Soprattutto a centrocampo, un reparto che rischia di perdere per davvero un certo Adrien Rabiot che già un anno fa è stato ad un passo dal lasciare la Juve a parametro zero. Scenario terribile che in vista di luglio 2024 sembra sempre più probabile che si realizzi.

Ecco perché una buona parte degli sforzi di Cristiano Giuntoli si concentreranno sulla mediana, sul portare nella Torino bianconera un colpo da urlo proprio a centrocampo. Discorso molto simile per il club di De Laurentiis che ha dovuto fare i conti con l’addio, ormai già ufficioso da tempo, di Piotr Zielinski.

Il gioiello polacco ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Napoli e accettare la corte di Marotta: a zero, sarà un nuovo calciatore dell’Inter.

Annuncio choc: Juve-Napoli, colpo da 70 milioni in Serie A

A tal riguardo, in ottica entrate, il giornalista turco Ekrem Konur ha rivelato quello che potrebbe essere il colpo dell’estate. Ed il duello tra Juventus e Napoli, stando a quanto riferito dall’esperto di mercato, è solo questione di settimane prima che si infiammi.

Perché secondo quanto riferito, oltre a Liverpool, Newcastle e Tottenham, anche Juventus e Napoli sarebbero i club maggiormente interessati al gioiello della ‘Dea’ Teun Koopmeiners. Ma la notizia non è questa: perché l’Atalanta avrebbe alzato il tiro e a dispetto di quanto raccolto negli ultimi mesi, adesso la valutazione del cartellino dell’olandese sarebbe salita addirittura a 70 milioni di euro.

Una richiesta mostruosa per il gioiello che sta facendo faville in maglia nerazzurra, con numeri e prestazioni da vero fuoriclasse. 34 apparizioni agli ordini di Gasperini, tra campionato e coppe, con 12 gol e 4 assist vincenti.

Juve e Napoli sono dunque avvisate: per strappare Koopmeiners all’Atalanta servirà un grandissimo sforzo economico.