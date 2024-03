La scelta è fatta: De Laurentiis non ha dubbi, arriva l’allenatore dalla rivale

Dopo aver subito lo scotto dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona, Aurelio De Laurentiis è pronto a pianificare il futuro del suo Napoli.

Gli obiettivi di inizio stagione sono saltati tutti e, adesso, per il Napoli resta solo la difficilissima rincorsa ad un posto nella prossima Champions League. Nel frattempo il patron prepara il futuro.

A tenere banco in casa Napoli, infatti, è la scelta del tecnico per la prossima stagione. In quest’annata sono già tre gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina azzurra alla luce dei risultati piuttosto deludenti.

Dall’arrivo di Francesco Calzona la squadra sembrava aver reagito nella giusta maniera, ma la cocente eliminazione contro il Barcellona ha riportato i riflettori sull’intricato futuro partenopeo.

Lo storico scudetto conquistato agli ordini dell’attuale commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, sembra essere molto lontano dal Napoli di questa stagione. L’addio di alcuni uomini chiave, tra cui proprio l’allenatore toscano, hanno distrutto il giocattolo azzurro che solo un anno fa appariva quasi perfetto.

La stagione complicata dei partenopei lascia tanti interrogativi. Con ogni probabilità si tenterà di aprire un nuovo ciclo, complice anche il sempre più probabile addio di alcuni calciatori di primo piano come Osimhen.

Per aprire una nuova era ad ADL servirà un nuovo timoniere e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare da una rivale di Serie A. Si tratta di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina.

De Laurentiis torna su Italiano

Da tempo il Napoli segue l’ex allenatore dello Spezia e, nel corso dell’ultima estate, ADL aveva pensato a lui come erede di Spalletti. Alla guida della viola Italiano è riuscito ad arrivare in finale di Conference League e di Coppa Italia, uscendo sconfitto in entrambe le occasioni.

Nei giorni scorsi l’allenatore viola ha parlato anche del suo futuro, sottolineando di aver già chiarito alla società la propria posizione. Italiano, inoltre, ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e, dunque, un suo addio alla Fiorentina non è affatto da escludere.

Il Napoli, però, non è l’unica società sulle tracce di Italiano. Sul tecnico italo-tedesco, infatti, ci sarebbe anche la Lazio, recentemente separatasi da Maurizio Sarri. Entrambe le squadre utilizzano il modulo preferito da Italiano, ossia il 4-3-3. Con ogni probabilità, dunque, il tecnico scioglierà le riserve a fine stagione con i tifosi del Napoli che dovranno attendere ancora per conoscere il proprio destino.