Napoli, colpo di teatro in panchina: De Laurentiis spiazza tutti

Nuovo e clamoroso colpo di teatro in casa Napoli per la panchina azzurra: Aurelio De Laurentiis spiazza tutti ed è pronto a calare l’asso

Arrivano nuovi e clamorosi sviluppi per la panchina del Napoli. Come noto, la prossima estate Aurelio De Laurentiis darà vita alla rivoluzione che porterà, prima di tutto, gli azzurri ad una nuova guida in panchina. Questa potrebbe essere affidata ad uno dei migliori tecnici emergenti in circolazione con il patron partenopeo che sta facendo le sue valutazioni del caso.

Calzona è solo un traghettatore, come lo era già Mazzarri prima di lui. Difficilmente sarà confermato anche se una porta non la chiudiamo così come non la chiude lo stesso ADL. In caso di risultati convincenti in serie da qui a fine stagione, non è esclusa la permanenza.

Ad oggi resta comunque difficile prevedere ancora all’ombra del Vesuvio l’attuale CT della Slovacchia che, in caso contrario, dovrebbe anche definire la sua situazione con la Federazione slovacca. Impossibile che resti con il doppio ruolo a tempo indeterminato.

Tanti i nomi che il patron partenopeo sta sondando in queste settimane, è probabile che alla fine opti per il solito colpo di teatro arrivando all’allenatore che non era stato incluso nella lista dagli esperti. Come il nuovo nome che sembra essere finito in orbita azzurra.

Possibile, infatti, che il Napoli si faccia avanti per Roberto De Zerbi per la prossima estate.

Napoli, colpo di teatro in panchina: De Laurentiis torna su De Zerbi

L’attuale tecnico del Brighton sta bene in Inghilterra, ma è del tutto conscio che questa potrebbe essere l’ultima stagione per lui nel club di Premier League. In caso di chiamata da una big, che presto o tardi arriverà, lascerà sicuramente la piccola società che sta rendendo grande e ha portato fino agli ottavi di Europa League e a lottare stabilmente con le big per l’alta classifica nel campionato più prestigioso e difficile del mondo. Uno step in più fatto proprio grazie al tecnico ex Sassuolo, tra i migliori emergenti della sua generazione.

L’ex Brescia, che al Napoli è già stato con una parentesi da calciatore, potrebbe anche accettare la destinazione partenopea in caso di progetto convincente. De Zerbi vuole certezze e magari cercare di iniziare a vincere qualcosa. La panchina del Napoli fa gola a tutti e per l’ex Sassuolo non sarebbe da meno.