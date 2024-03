Napoli, è davvero scomparso: bocciatura netta, andrà via

Il Napoli si prepara ad una cessione clamorosa nel prossimo mercato estivo: è stato ufficialmente bocciato

La stagione del Napoli, è sotto gli occhi di tutti, è un disastro. Addio alla Champions e alla possibilità di confermare lo Scudetto. La qualificazione alla prossima fase a gironi della massima competizione europea è adesso davvero lontanissima.

Ecco perché Aurelio De Laurentiis ha in mente un mare di cambiamenti in vista del prossimo anno. Bisognerà rimpolpare pesantemente una rosa che si è vista indebolita la scorsa estate, quando il calciomercato non ha rinforzato a dovere i reparti più deboli dei partenopei.

Perdere Luciano Spalletti è stato un duro colpo, altrettanto dura la scelta del suo sostituto. Ma intanto si fa strada una possibilità che fino a qualche settimana fa pareva davvero improbabile: perché il patron del Napoli è pronto una volta per tutte a cedere un calciatore che recentemente è stato al centro di tantissime critiche.

Uno dei reparti che sicuramente sarà oggetto di lavoro intenso da parte del direttore sportivo Mauro Meluso e dello stesso De Laurentiis è la difesa.

Sembrano lontani una vita i tempi in cui la retroguardia azzurra, che viaggiava spedita verso il terzo Scudetto della sua storia, era assolutamente impenetrabile. Merito, gran parte, di un talento che a Napoli è durato solo 12 mesi.

Il coreano Kim, ora punto fermo del Bayern Monaco, non ha effettivamente avuto un sostituto di alto livello negli ultimi tempi: e De Laurentiis ora è stufo e non vorrà sentire ragioni. Perché non tutti gli investimenti effettuati la scorsa estate sono stati positivi.

Uno in particolare ha deluso in lungo ed in largo e pare già destinato a cambiare aria, lasciando il Napoli dopo appena una stagione. Il brasiliano Natan, acquistato da sconosciuto totale dal Bragantino per 10 milioni di euro, è adesso finito ufficialmente nel dimenticatoio.

Natan ha deluso tutti: futuro lontano da Napoli

Calzona, nonostante il calciatore sia rientrato a disposizione da mesi, non lo schiera praticamente mai. Ecco che le opzioni per la partenza ormai scontata di Natan si fanno avanti: cessione a titolo definitivo, ma non va nemmeno esclusa la possibilità di un prestito.

Magari in Serie A, dove diverse squadre di media-bassa classifica potrebbero puntare su di lui. Il Napoli, però, la scelta l’ha fatta. E Natan, reduce da 20 presenze ed 1 assist tra campionato e coppe – con 1451′ in campo – è destinato a cercare fortuna altrove, molto presto.