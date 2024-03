Napoli, è un’urgenza: De Laurentiis corre ai ripari, pronti 30 milioni

Il Napoli è pronto a spingere per un grande colpo: 30 milioni da De Laurentiis, è l’affare dell’estate 2024

La recente eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Barcellona non è stata altro che la pietra tombale su una stagione, adesso, disastrosa in toto. Il Napoli si lecca le ferite e guarda già al prossimo anno.

Nel mezzo c’è un’estate che rischia di essere bollente, con il calciomercato che porterà spunti di ogni sorta: e da questo punto di vista, Aurelio De Laurentiis ha le idee chiarissime. In primo piano chi ha da tempo deciso di non sposare più il progetto Napoli: e per questo si farà innanzitutto cassa con i calciatori fuori dai piani futuri del club. Come Victor Osimhen, pronto a rilanciarsi dopo una stagione difficile coi partenopei.

Il centravanti nigeriano rimane il sogno estivo del PSG che dovrà necessariamente rimpiazzare Kylian Mbappè, destinato a vestire a zero la maglia del Real Madrid. Non sono da escludere eventuali nuovi assalti del PSG: ad ogni modo, nelle casse azzurre arriveranno non meno di 130 milioni, la clausola presente nel contratto del bomber.

Si è parlato a lungo, lo ha fatto lo stesso De Laurentiis, di come Beppe Marotta abbia lavorato ai fianchi su Piotr Zielinski per convincere il nazionale polacco a lasciare Napoli.

Affare fatto visto che l’ex Empoli, in scadenza coi campioni d’Italia in carica, si unirà alla rosa di Inzaghi ufficialmente dal 1 luglio a parametro zero.

Per rispondere a queste due partenze illustri, De Laurentiis ha in mente un grande nome: in questo caso si parla di difesa.

Proprio così, il reparto che maggiormente ha deluso le aspettative quest’anno, con Natan ma anche Juan Jesus e lo stesso Rrahmani che non si sono dimostrati sempre all’altezza della situazione. Ecco perché è pronto l’assalto al gioiello.

Maxence Lacroix, 23 anni, vedrà scadere il suo contratto con il Wolfsburg il 30 giugno 2025. Difensore potente ma anche estremamente rapido e bravo nell’anticipo, sarebbe il perfetto leader al centro della retroguardia. Il degno sostituto, mai arrivato davvero, del coreano Kim che blindò la difesa di Spalletti trascinando il Napoli verso il tricolore.

30 milioni per la firma: Lacroix per il Napoli

Il club tedesco valuta tanto Lacroix, nonostante nell’estate 2025 il giocatore possa liberarsi a parametro zero. Serviranno 30 milioni di euro per il calciatore classe 2000: in tal senso, De Laurentiis tenterà di limare qualcosa.

Si tenterà uno sconto contando proprio sulla scadenza vicina: ad ogni modo, può essere lui la sorpresa dell’estate partenopea. Lacroix ha collezionato quest’anno 24 presenze tra campionato e coppe, con 2 gol all’attivo.