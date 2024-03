Ritorno di fiamma Napoli, assalto in estate: è un giovane craque

Ritorno di fiamma in casa Napoli per il giovane calciatore: l’assalto è possibile in estate, si tratta il giocatore già passato nel mirino

In estate, il Napoli darà vita ad una rivoluzione sia in campo che in panchina. Diversi i calciatori lasceranno e altri arriveranno al posto loro, forgiando una nuova squadra sulle ceneri di quella che meno di dodici mesi fa vinceva lo scudetto.

Uno degli innesti dovrà essere sicuramente essere fatto a centrocampo dove Piotr Zielinski andrà via e quindi urge rimpiazzarlo. A dire il vero tutta la zona nevralgica andrà rivista perché oltre il polacco sarà ceduto anche l’esuberato Demme e le posizioni di Cajuste e Traorè sono tutt’altro che certe.

Insomma la rivoluzione è già cominciata e il Napoli si sta guardando intorno per i prossimi colpi da mettere a segno. De Laurentiis e il team mercato potrebbero tornare su un giovane di belle speranze che già in passato era stato vicino al Napoli. Infatti non saranno trattati solo nomi di primissimo piano che serviranno a fare da titolari, ma anche elementi di completamento della rosa, che partiranno da panchinari e poi potrebbero trovarsi presto ad essere titolari a tutti gli effetti.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli starebbe pensando a Ivan Ilic del Torino. Il centrocampista è adesso infortunato, ma ne avrà giusto per un mese. In tempo per tornare per il finale di stagione, figuriamoci per la nuova stagione. Non è uscito dai radar del club azzurro.

Napoli, ritorno di fiamma per Ilic

Si tratta di un centrocampista di belle speranze di nazionalità serba, già nel giro della sua nazionale. Il classe 2001 è finito da tempo nel mirino di tante big, lo era già da prima, quando è arrivato in Italia al Verona. Nel corso del tempo, oltre al Napoli, lo avevano inseguito anche altre grandi del nostro campionato come ad esempio la Lazio, richiesto espressamente da Sarri. Poi è approdato al Torino dove la sua crescita sta andando avanti.

Proprio per questo Urbano Cairo chiederà una cifra non indifferente: almeno 20 milioni di euro. Gli azzurri puntano ad abbassare le pretese, magari con l’inserimento di una trattativa favorevole. Meluso e il suo staff stanno valutando il colpo a sorpresa in vista della prossima estate.

