25 milioni di euro: Napoli, operazione da capogiro

Il Napoli ha l’obbligo di chiudere al meglio la stagione per poi sviluppare un nuovo e ambizioso progetto in vista del prossimo campionato

Una stagione di dimenticare in fretta, facendo tesoro dei tanti, forse troppi, errori commessi. È questo, almeno nelle intenzioni, il piano del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron non ha saputo gestire al meglio l’annata del post scudetto, sbagliando tutte le scelte fondamentali.

In primis la decisione di puntare su Rudi Garcia al posto di Spalletti, poi l’ingaggio di Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo al posto di Cristiano Giuntoli accasatosi alla Juventus. Infine, il ritorno di Walter Mazzarri che non è stato in grado di raddrizzare una barca che è andata sempre più alla deriva.

Dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Barcellona, agli azzurri in questo finale di stagione non resta che il campionato, ma l’attuale distacco dal quarto e anche dal quinto posto non autorizza particolari speranze di un ritorno nella competizione europea più importante.

Per questo motivo la società ha già iniziato a programmare il futuro, che sarà impostato con ogni probabilità sulla cessione più remunerativa della storia del Napoli, quella di Victor Osimhen. Il venticinquenne bomber nigeriano andrà via, con ogni probabilità in Premier League per una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro.

Con la partenza del capocannoniere della scorsa stagione il fulcro del nuovo progetto azzurro non potrà che essere Khvicha Kvaratskhelia. Il ventitreenne attaccante georgiano è destinato a restare ancora a lungo nel capoluogo campano, a prescindere dal nome del nuovo allenatore a cui sarà affidato il rilancio della squadra.

Kvara in più circostanze, come ad esempio nel gesto compiuto esultando al gol realizzato contro il Torino, ha dimostrato tutta la sua intenzione di rimanere a Napoli, sentendosi sempre più centrale nei piani della società. E non è un caso che De Laurentiis abbia deciso di blindarlo con un rinnovo ad hoc.

Napoli, rinnovo da urlo per Kvaratskhelia: ingaggio da 5 milioni a stagione

Le trattative per arrivare alla fumata bianca sono ben avviate, l’accordo tra le parti è a un passo e Kvaratskhelia firmerà un contratto da vero top player. L’ex attaccante del Rubin Kazan andrà a guadagnare la bellezza di 5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni. Dunque, venticinque milioni complessivi.

Questo accordo è il frutto di un impegno significativo da parte del presidente De Laurentiis che non vuole farsi sfuggire il diamante più prezioso della squadra e della disponibilità del giocatore a mettere radici in azzurro.