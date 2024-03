Calzona-Mazzarri nuovo ribaltone: clamoroso a Napoli

La panchina del Napoli torna un argomento di discussione con Mazzarri che torna protagonista in queste ultime ore

L’avvicendamento con Calzona è diventato un tema scottante, la scelta dell’allenatore è messa così ancora in discussione.

Le difficoltà della stagione del Napoli si racchiudono negli avvicendamenti in panchina, negli ultimi nove mesi sono stati ben quattro gli allenatori che hanno guidato il club. Dopo l’addio di Luciano Spalletti e il flop di Rudi Garcia, De Laurentiis ha scelto chi conosceva la piazza.

Il ritorno di Walter Mazzarri dopo dieci anni non ha sortito il salto di qualità, Francesco Calzona invece è stata una soluzione insolita arrivata per concludere la stagione, con il Napoli che lo perderà tra qualche giorno per gli impegni con la nazionale slovacca.

Un confronto tra Mazzarri e Calzona è arrivato di recente, le parole di Raffaele Auriemma sono state discusse dai tifosi. Il giornalista, ai microfoni di ‘Tele A’, ha commentato il momento degli azzurri, spiegando come probabilmente Mazzarri sarebbe stato ancora adatto per il Napoli.

Mazzarri in panchina, Auriemma spiega il suo lavoro

La presa di posizione fa discutere, le difese su Walter Mazzarri arrivano in maniera inattesa. Il tecnico toscano è stato esonerato qualche settimana fa, Auriemma ha analizzato proprio il confronto di Champions League per mettere in evidenza le differenze tra tecnici.

L’atteggiamento visto in Europa ha insospettito Auriemma: “Era meglio affrontare il Barcellona avendo in panchina Walter Mazzarri. Poteva farlo se aveva al meglio la rosa, dopo aver lavorato per tre mesi verso questa direzione. Comunque è inutile cercare la squadra dello scorso anno, quella ormai non esiste più”.

Auriemma ha così sottolineato le grandi difficoltà del Napoli in questa stagione, la gara europea giocata a Barcellona secondo il giornalista non è stata preparata al meglio. Contro un avversario non irresistibile, il Napoli poteva giocare con ben altro atteggiamento tattico, senza lasciare ulteriori spazi per il contropiede degli spagnoli.

Un aspetto che aumenta l’amarezza del giornalista nei riguardi dell’ultima scelta in panchina: “Calzona avrà magari rassicurato Aurelio De Laurentis, ma un contro è fare da vice a Spalletti e Sarri, mentre un altro è prendersi delle responsabilità da primo allenatore e mettere la squadra in campo”.

Il futuro di Calzona è ancora in discussione, la federazione slovacca ha chiarito già tempo fa come la situazione di doppio incarico durerà sino ad Euro2024. Ha un contratto con la nazionale sino al 2026, il Napoli invece dovrà puntare su un tecnico per il futuro che possa lavorare con continuità: Thiago Motta e Italiano restano nomi graditi alla piazza.