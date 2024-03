Clamoroso Napoli, 80 milioni: Osimhen ceduto

Il Napoli costretto a vendere Victor Osimhen a 80 milioni: è questo uno degli incredibili scenari emersi nelle ultime ore

Il Napoli potrebbe cedere Osimhen a una cifra ben inferiore rispetto alla sua clausola, un bel problema per De Laurentiis.

Nel bene o nel male, il nigeriano resta sempre il calciatore più discusso in casa Napoli. Nella scorsa stagione ha vinto meritatamente lo scudetto e il titolo da capocannoniere, qualche tifoso però si aspettava quest’anno un maggior apporto alla causa.

Frenato da qualche infortunio e dalla partecipazione alla coppa d’Africa, l’attaccante dovrà mettersi in mostra in questo finale di campionato, il Napoli conta sui suoi gol per agguantare una posizione europea e, soprattutto, sulla sua cessione.

C’è infatti un problema non da poco per le casse campane, il rischio di cedere Osimhen a 80 milioni di euro. Un pericolo che ha spiegato l’opinionista Paolo Del Genio, ai microfoni di ‘Tele Capri’.

Osimhen svenduto, cosa sta accadendo

L’attaccante potrebbe essere venduto a una cifra inferiore rispetto alla clausola da 130 milioni di euro inserita nell’ultimo rinnovo di contratto. De Laurentiis trema a questa idea, Del Genio ha rimarcato come le prestazioni del bomber stiano penalizzando il Napoli, facendo calare anche il prezzo del cartellino.

Meno gol si tradurranno quindi in meno milioni per le casse del Napoli. La maxi offerta ancora non è arrivata, Del Genio si è mostrato abbastanza perplesso sul rendimento del centravanti, forse non troppo continuo in campo per il salto in un altro top club europeo.

Del Genio ha aggiunto: “Osimhen deve svegliarsi in queste giornate finali del campionato. I top club sanno che De Laurentiis non lo tratterrà per l’alto ingaggio ma con queste prestazioni non offriranno i soldi della clausola, al massimo gli offrirebbero ottanta milioni di euro”.

L’opinionista ha aggiunto come anche un eventuale gol a Barcellona avrebbe maggiormente solleticato la fantasia dei top club, ripetere quanto fatto all’andata di Champions League poteva essere un modo per mantenere alto il suo prezzo del cartellino.

Al momento, Osimhen in Serie A ha registrato 17 presenze con 11 gol e tre assist. Dopo il suo rientro dagli impegni in Coppa d’Africa ha segnato in Champions contro il Barcellona, nel match di Cagliari e ha realizzato una tripletta sul campo del Sassuolo. Cinque gol nelle ultime sei gare, quindi, ma la consapevolezza è di dover aumentare i suoi ritmi sotto porta per ambire a un nuovo top club.