Conte, c’è solo una scelta possibile: il ritorno in Serie A è scontatissimo

Antonio Conte ritorna in serie A: c’è solo una scelta possibile sulla nuova destinazione del tecnico salentino. Scontato il suo ritorno in Italia

Antonio Conte quasi con ogni certezza farà il suo ritorno in serie A la prossima estate. Il tecnico salentino freme come un leone in gabbia, è fermo dall’inverno scorso.

Dopo la scelta dell’anno sabbatico anche per godersi la famiglia, la sua intenzione è quella di tornare ad essere protagonista nel campionato di casa sua, dove non allena dal 2021 quando vinse lo scudetto con l’Inter con gli stadi chiusi.

Su di lui ci sono anche diversi club esteri, su tutti il Bayern Monaco che si sposerebbe con la sua sete di vittoria dichiarata in una recente intervista. Ma la volontà del pugliese è quella di tornare in Italia sia per restare vicino a casa sua e alla famiglia, sia perché niente gli dà più soddisfazione di allenare (e vincere) nel suo campionato.

Il ritorno in serie A dunque sembra scontatissimo e per il suo futuro c’è solo una scelta possibile.

Su di lui c’erano quattro squadre ma a conti fatti adesso ne è rimasta solo una. La Roma probabilmente terrà Daniele De Rossi mentre è molto difficile che torni alla Juve per una serie di circostanze che lo vedono lontano da Torino.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, la situazione è che Conte sembra non voglia andare nel capoluogo campano. Ha già rifiutato la panchina offerta da De Laurentiis, la prima volta lo scorso ottobre quando Garcia iniziava a scricchiolare. Anche nelle scorse settimane ci sarebbero stati contatti tra il patron azzurro e l’ex Inter ma la risposta di quest’ultimo è stata fredda, tendente al no. Non resta che una sola possibilità. Ovvero quella che lo porta al Milan

Conte, ritorno in serie A scontatissimo: c’è solo una soluzione

L’opzione rossonera è al momento quella più forte, considerando come i meneghini con tutta probabilità si separeranno da Pioli a fine stagione. La dirigenza medita di iniziare un nuovo ciclo e vuole affidarlo proprio all’ex CT.

Per farlo dovrà dare garanzie dal punto di vista del progetto al tecnico, con innesti importanti. Sullo sfondo, però, c’è anche l’indagine in corso che nei giorni scorsi ha gettato nel panico l’intero ambiente. Prima di accettare, Conte si accerterà degli sviluppi di questa situazione.