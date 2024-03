DAZN la regala a tutti gli abbonati, ti basta un clic per averla subito

Inattesa e bella iniziativa di DAZN. La piattaforma di streaming la regala agli abbonati: per averla subito è sufficiente un semplice clic

Il calcio italiano non ha più rappresentanti nell’edizione in corso della Champions League: dopo il Milan, fuori alla fase a gironi, come è noto, anche la Lazio, l’Inter e il Napoli hanno dovuto dire addio alla ‘Coppa dalle grandi orecchie’.

A tenere alta la bandiera della Serie A è il drappello di italiane che sono ancora in corsa nelle altre due competizioni Uefa: il Milan e la Roma, che si affronteranno in un euroderby che vale l’accesso alla semifinale di Europa League, l’Atalanta, sempre nell’ex Coppa Uefa, e la Fiorentina in Conference League.

Comunque, a lenire l’amarezza dei tifosi italiani per l’anticipata uscita di scena delle italiane dal più prestigioso palcoscenico europeo arriva un’interessante iniziativa di DAZN: un gentile cadeau della piattaforma di streaming per ottenere il quale basta un semplice clic.

DAZN arricchisce il proprio bouquet stringendo una partnership con il più antico e letto giornale sportivo, ‘La Gazzetta dello Sport’. Fino al 30 giugno 2024 tutti i clienti diretti di Dazn potranno attivare “Gazzetta Digital Edition” senza costi aggiuntivi.

Un ‘combo tv-quotidiano’ perfetto per quegli appassionati che vanno in crisi di astinenza se non hanno continui aggiornamenti sulle loro squadre del cuore e per attivare il quale occorre una semplice operazione online a costo zero, senza quindi un euro in più.

Nel dettaglio, l’abbonamento Digital Edition de ‘La Gazzetta dello Sport’ permette di leggere ogni giorno, a partire dalle 3 del mattino, la ‘rosea’ in formato digitale, oltre al settimanale Sportweek ogni sabato, su tutti i dispositivi. Inoltre, nell’offerta in questione sono inclusi gli approfondimenti settimanali e tutte le edizioni locali: contenuti fruibili da device e tramite l’app “La Gazzetta dello Sport – il quotidiano”.