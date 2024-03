Kvaratskhelia dal Napoli al Real Madrid: l’annuncio di Perez

Kvaratskhelia è accostato da un po’ di tempo al Real Madrid, tremano i tifosi del Napoli dinanzi alla prospettiva di perderlo. Gli ultimi aggiornamenti

La stagione post-scudetto del Napoli si è rivelata semplicemente fallimentare. Reduce da un campionato vinto con sedici punti di vantaggio, la squadra azzurra ha presto smarrito brillantezza piombando in un vortice oscuro fatto di prestazioni al di sotto delle aspettative. I calciatori partenopei sono apparsi irriconoscibili rispetto a quelli che fino a qualche mese fa incantavano l’Europa intera.

Uno dei pochi a dare l’anima in campo, riuscendo a mantenere costantemente un ottimo livello, è stato finora Kvicha Kvaratskhelia. In diverse occasioni, il talentuoso georgiano si è letteralmente preso la squadra sulle spalle cercando di dare una svolta alla stagione: lo testimoniano i 10 gol e i 6 assist realizzati in 37 presenze tra campionato e coppe. Numeri in virtù dei quali svariati top club hanno dato seguito all’interessamento palesato già durante la scorsa estate.

Kvaratskhelia, dal canto suo, non vorrebbe lasciare l’ombra del Vesuvio, come ha sottolineato anche il suo entourage di recente. Il georgiano è parecchio affezionato ai colori azzurri e alla città e vorrebbe rimanere in Campania almeno per un’altra stagione.

Tuttavia, molto dipende da come si evolverà la questione rinnovo: Kvicha è legato al Napoli da un contratto in scadenza a giugno 2027, ma l’accordo andrà rivisto poiché il classe 2001 di Tiflis percepisce ancora poco più di un milione (1,2 per la precisione). Una cifra estremamente bassa per un giocatore dalle sue qualità.

In tale contesto, Kvaratskhelia ha visto insistentemente accostare il suo nome al Real Madrid. E quando le Merengues chiamano, si sa, spesso non esiste attaccamento emotivo che tenga…

Kvaratskhelia-Real, le voci si fanno insistenti. Ma Florentino Perez…

Kvaratskhelia al Real Madrid: la suggestione di mercato ha iniziato a prendere quota nelle ultime settimane, complice la probabile assenza del Napoli dalla prossima Champions League. Tantissime testate autorevoli hanno infatti riferito di un forte interessamento dei Blancos per il georgiano, affermando che Aurelio De Laurentiis potrebbe presto ricevere via fax un’offerta assai interessante.

A raffreddare le suddette indiscrezioni, però, ne è arrivata un’altra altrettanto autorevole secondo la quale il presidente del Real, Florentino Perez, avrebbe definito come “ca**ate” le voci che vorrebbero il numero 77 in procinto di volare in Spagna. Verità o pre-tattica? Staremo a vedere. Intanto, i tifosi azzurri già tremano dinanzi alla prospettiva di perdere il loro Kvara-dona.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI