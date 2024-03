Milan di sasso: lo prende il Napoli, beffa atroce

In casa Napoli si pensa già al futuro. Questa stagione è stata deludente, occorrerà fare un calciomercato di alto livello

Dopo l’eliminazione dalla Champions, e conseguente mancato accesso al Mondiale per club, in casa Napoli c’è la consapevolezza che questa è stata un’annata piuttosto fallimentare. I campioni d’Italia in carica hanno deluso le aspettative, nessuno dei tre tecnici di questa stagione ha fatto bene e la squadra soprattutto ha faticato quasi sempre.

Le prossime giornate saranno fondamentali per tenere viva la speranza Champions League, Calzona proverà a rialzare il morale e avvicinare Bologna e Roma nella corsa Champions, che, probabilmente, vedrà anche la quinta protagonista. E’ per questo che il Napoli ha ancora grosse speranze, ma a fine anno si cambierà. Probabilmente comunque vada. Tecnico e calciatori, De Laurentiis ha deciso di svoltare questo Napoli, a partire dall’attacco.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il club partenopeo è in primo luogo a caccia del sostituto di Victor Osimhen, ormai sul piede di partenza. L’attaccante nigeriano ha una clausola di circa 120 milioni e il calciatore è nel mirino di PSG (per il post Mbappe), Chelsea e Manchester United, in casa Napoli si valutano i sostituti.

Calciomercato Napoli, pronto il triplo colpo

Come sottolinea la rosea gli azzurri hanno nel mirino Jonathan David del Lille e Santiago Gimenez del Feyenoord, ma il sogno è Joshua Zirkzee, stella del Bologna e calciatore che piace a tutta Europa. Per quel che riguarda Zirkzee il Bayern Monaco ha la possibilità di ricomprare il calciatore per 40 milioni, ma al momento il giovane non sarebbe una priorità per i bavaresi.

Su Zirkzee c’è una folta concorrenza, da mesi ci sarebbe anche il Milan ad esempio ma il Napoli vuole sfruttare il tesoretto di Osimhen per anticipare la concorrenza e chiudere il colpo il prima possibile.

Il Bologna è la rivelazione di questa serie A e il Napoli non pensa solo a Zirkzee. Oltre a lui il club partenopeo sarebbe pronto all’affondo anche per il difensore Riccardo Calafiori e per il jolly di centrocampo Lewis Ferguson.

Anche su questi ultimi due ci sarebbe la concorrenza di alcuni club italiani, in primis la Juve, ma De Laurentiis è deciso all’affondo. I tifosi sperano nel triplo colpo, tre acquisti che servirebbero al Napoli per ripartire. Questa stagione non ha affatto rispettato le aspettative e ora in casa Napoli ‘ci si lecca le ferite’ e si pensa ad un calciomercato di primo piano.