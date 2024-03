Triplo affare e addio Kvaratskhelia: cifre da capogiro

Intreccio pazzesco in vista del mercato estivo: triplo colpo, così Kvaratskhelia lascerà il Napoli a fine stagione

Il nome che da mesi sta facendo sicuramente discutere di più in casa Napoli, per quanto riguarda le uscite, è quello di Victor Osimhen.

Corteggiato da diverse grandi squadre europee, pare già inevitabile che la punta nigeriana alla fine dell’attuale stagione lasci il Napoli per una cifra abbondantemente superiore ai 100 milioni di euro. A questo punto però l’ex Lille potrebbe non essere l’unico ad essere sacrificato dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

Torna a farsi avanti con forza l’ipotesi che Khvicha Kvaratskhelia possa salutare la società campana tra qualche mese. Perché nonostante dei mesi iniziali di grande appannamento, conditi da prestazioni decisamente sotto la sufficienza, l’ala georgiana è riuscita a riprendersi e adesso sta trascinando il Napoli di Calzona a suon di grandi giocate e gol spettacolare.

Un ritorno ai suoi livelli che non ha fatto altro che riaccendere l’interesse delle società che già l’anno scorso avevano sondato il terreno con De Laurentiis, scontrandosi con il muro alzato dal patron riguardo al potenziale addio di Kvaratskhelia.

Adesso però l’attaccante azzurro, con sorpresa di molti, potrebbe ritrovarsi coinvolto in un clamoroso intreccio di mercato in vista dell’estate. E manco a dirlo, di mezzo, ci sarà il PSG.

La società di Al-Khelaifi, data per favorita nella corsa alla firma di Osimhen, secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, starebbe valutando ben tre investimenti da urlo per i prossimi mesi.

Occhi in casa Barcellona, con ben tre potenziali grandi acquisti che potrebbero intrecciarsi con la partenza di Khvicha Kvaratskhelia da Napoli. I francesi vorrebbero scippare la società di Laporta di tre dei suoi gioielli più giovani e talentuosi.

Psg-Barcellona, trema pure il Napoli: tris e addio Kvaratskhelia

Pau Cubarsi, Frenkie de Jong e soprattutto Lamine Yamal. Secondo ‘Sport’ il club francese ha recentemente assistito da vicino a Barcellona-Napoli, proprio per monitorare i talenti di casa blaugrana. Non è ancora chiara la potenziale offerta, ma se il Barcellona dovesse dire sì, sembra che potrebbe orientare le sue attenzioni proprio su Kvaratskhelia per rimpiazzare il prodigio di appena 16 anni esploso con Xavi.

La società catalana, che per la tripla cessione incasserà una cifra assai generosa, avrebbe in mente di bussare alla porta di De Laurentiis per il georgiano. Ed il presidente, davanti a certe condizioni, difficilmente dirà di no.

Oltre 100 milioni di euro sul piatto per l’addio di Kvaratkshelia che a questo punto, al pari di Osimhen, può lasciare Napoli dopo appena due stagioni. Un colpo al cuore per i tifosi, meno per le casse azzurre.

Kvara, fino a questo momento, ha accumulato 37 apparizioni con 10 gol e 6 assist vincneti tra campionato e coppe.