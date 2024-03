Arriva in Serie A, il merito è di Diletta Leotta

Idea di calciomercato per la Serie A che continua a studiare la sua prossima mossa: lo porta in Italia Diletta Leotta.

Conduttrice, modella, influencer, mamma e ora anche ‘procuratrice’ per la Serie A: una vita piena di impegni per la seguitissima Diletta Leotta che si è già messa all’opera per regalare al movimento italiano un colpo per il prossimo calciomercato estivo.

La stagione è ormai giunta alle sue battute conclusive e per diversi club è nuovamente giunto il momento di pensare al futuro. Sono diverse le rose che hanno bisogno di essere sistemate e il suo profilo potrebbe fare gola a diverse società.

Stando a quanto emergenza dalla Gazzetta dello Sport, il suo futuro è in Italia ma manca ancora l’ufficialità. Il calciatore lascerà il club con il quale è sotto contratto fino a giugno. Di recente ha deciso di cambiare agente.

Ovviamente il nuovo agente non è la celebre presentatrice di DAZN, bensì Claudio Marchisio. Ex centrocampista molto caro ai tifosi della Juventus reinventatosi prima opinionista sportivo e ora procuratore calcistico. Il suo ultimo assistito non ha avuto molta fortuna di recente, ma la sua carriera può ora prendere un interessante svolta.

Sono diversi i club che avranno bisogno di rinforzi proprio nel suo ruolo e, grazie a questa nuova prospettiva e alla sua esperienza internazionale, l’approdo in Serie A sembra ora più che mai possibile.

Parliamo di Loris Karius, il quale da tempo sta cercando di avvicinarsi alla sua nuova famiglia. Insieme alla Leotta, il portiere è diventato da poco genitore e non disdegnerebbe avviare una nuova parentesi della sua carriera proprio in Italia.

Karius in Serie A, spunta il suo prossimo club

Girandola di portieri in vista per i club di Serie A. In tal senso, occhio proprio al nome di Karius. Il portiere tedesco è passato nella nuova agenzia di intermediazione di Marchisio e, a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha strizzato l’occhio al campionato italiano.

“La Serie A sarebbe un’ottima soluzione se ci fossero delle buone opzioni per me – le parole di Karius – Ciò indipendentemente dalla vicinanza alla mia famiglia. Il campionato italiano lo seguo da sempre e mi intriga molto, anche se è presto per parlare del futuro. Il legame con Marchisio? Io e Claudio siamo amici, lo conosco bene e penso che sia la persona giusta”.

Karius potrebbe essere proposto pure al Napoli, come vice Meret o del suo erede. Per quanto riguarda le alternative, non vanno escluse Fiorentina, Lazio e Monza tra le altre possibili destinazioni. Ancora qualche settimana e qualcosa inizierà a prendere forma. Quest’anno Karius ha preso parte ad un solo match, in Premier League contro l’Arsenal lo scorso 24 febbraio, subendo 4 gol.