Dramma per l’ex Napoli: la situazione diventa assurda

La situazione di un calciatore ex Napoli sul campo sta diventando assurda: cosa è successo nelle ultime settimane

‘Vedi Napoli e poi muori’ è la frase stigmatizzata del sentimento napoletano. Quel sentimento che ti divora dentro dalla voglia di tornare nella città partenopea. Un sentimento che potrebbe provare anche Eljif Elmas, passato nella finestra di calciomercato invernale dal club di Aurelio De Laurentiis al Lipsia.

In Germania, il jolly di centrocampo che, effettivamente, era stato poco impiegato sia da Rudy Garcia, sia da Walter Mazzarri doveva recuperare la situazione, ma è andato a peggiorarla, almeno stando ai numeri. Gli unici due gol segnati in questa stagione per il macedone rimangono quelli segnati con la maglia degli azzurri contro la Salernitana e l’Atalanta – era novembre. In entrambi i casi, il Napoli aveva vinto, sia con il francese nel derby campano, sia con il toscano contro gli uomini di Gian Piero Gasperini.

Li aveva realizzati da subentrato, sia chiaro, ma da subentrante fa anche in Bundesliga. Rimasto in panchina per tutti i novanta minuti dell’ultima partita dei tedeschi contro il Colonia, vinta per 5-1 dalla squadra di Marco Rose, Elmas è partito da titolare solo una volta da quando si è trasferito per 25 milioni di euro, quindi in otto partite del campionato, più le due di Champions League – con i campioni d’Italia in carica erano state quattro, su 19 tra Serie A e coppa dalle grandi orecchie.

Insomma, altro che trovare più spazio di quello avuto a Napoli, Elmas sta giocando molto meno con il Lipsia, fuori dalla Champions League per opera del Real Madrid, che pure ha dovuto sudarselo il passaggio del turno, e quarto in campionato.

I numeri di Elmas: con il Lipsia gioca meno che a Napoli

Al di là delle partite in cui è stato schierato da titolare dall’allenatore dei tedeschi, infatti, il 24enne ha collezionato solo 129 minuti con la squadra di proprietà della Red Bull in Bundesliga, a cui si devono sommare i 19 della competizione Uefa, contro i 334 e 143 che invece ha vissuto all’ombra del Vesuvio.

Poi ci sono i gol, dicevamo. E gli assist: quelli né a Napoli, né a Lipsia sono ancora arrivati. Qualcosa, però, potrebbe ancora cambiare per il jolly macedone, specialmente perché all’occorrenza può fare la mezzala, il centrale, persino l’ala, sicuramente il trequartista. Chissà… Al momento, però, le cose non sono certo migliorate per Elmas.