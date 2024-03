Inter, il sogno è l’ex Napoli: colpo da capogiro

Il sogno per rinforzare l’Inter è un ex campione del Napoli: un colpo da capogiro che fa girare la testa ai tifosi, tutti i dettagli

L’Inter si appresta a vincere il ventesimo scudetto della sua storia. Al terzo tentativo, Simone Inzaghi riuscirà a coronare il sogno di diventare campione d’Italia. Un percorso lungo, iniziato qualche stagione fa, e costellato anche dalle vittorie in Coppa Italia e Supercoppa italiana, oltre a delle ottime esperienze in Champions League.

Certo, c’è una fortissima delusione per l’eliminazione per mano dell’Atletico Madrid agli ottavi di finale. Però i nerazzurri tra un mese, probabilmente, si saranno già dimenticati di questa battuta d’arresto.

Resta comunque la convinzione che la Serie A sia un campionato poco allenante di per sé, e in più che c’è bisogno di profili di più qualità per andare avanti in tutte le competizioni. Ed è per questo che l’Inter prenderà Taremi e Zielinski a parametro zero.

Ma c’è da registrare anche la volontà di rinforzare il reparto difensivo, anche per le difficoltà avute da De Vrij contro l’Atletico Madrid. Inzaghi ha bisogno di campioni anche per figurare con autorevolezza tecnica al prossimo Mondiale per Club e il prossimo colpo potrebbe essere un ex campione del Napoli.

Inter, il sogno per la difesa è Min-Jae Kim

Gli ultimi rumors di mercato riferiscono dell’interesse dell’Inter per Min-Jae Kim. Il difensore sudcoreano ha vinto lo scudetto con il Napoli la scorsa stagione ed è stato acquistato dal Bayern Monaco per 50 milioni di euro. Una cifra importante per un difensore, ma ben spesa considerando quanto Kim si sia imposto nel grande calcio europeo.

Kim, tuttavia, sta vivendo una stagione in chiaroscuro al Bayern Monaco. Molto probabilmente perché la grande stagione del Bayer Leverkusen, che vuole vincere la Bundesliga ed è molto vicino a farcela, sta ovviamente facendo rivalutare le prestazioni dei campioni di Thomas Tuchel.

Ma il calcio è così, non si può vincere sempre. Il Bayern la prossima estate potrebbe avviare una rivoluzione e non è detto che Kim sia sicuro del posto. Marotta resta vigile, consapevole di non poter spendere molto senza prima effettuare una grande cessione. Dal club bavarese la scorsa estate è già arrivato Pavard dopo una lunga telenovela.

Un acquisto azzeccato, quello del difensore francese, a cui potrebbe fare seguito l’ex Napoli. Sarebbe ciò che serve a Simone Inzaghi per imporsi in Europa così come in Italia. Stavolta in modo definitivo.