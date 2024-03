Napoli, ritorno di fiamma in difesa: lo voleva anche Giuntoli

Ritorno di fiamma per il difensore da parte del Napoli in vista della prossima estate: il giocatore piaceva anche a Giuntoli

L’eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona ha inferto un altro duro colpo alla stagione del Napoli, che quasi non vede l’ora che finisca per poter riprogrammare il proprio futuro.

Con l’addio alla massima competizione europea, gli azzurri hanno perso anche la possibilità di qualificarsi al Mondiale per Club del 2025 ed al loro posto ci andrà la Juventus. Una mazzata davvero tremenda per i partenopei che devono esclusivamente concentrarsi sul campionato per staccare il pass per la prossima Champions League, cosa al momento molto difficile.

Seppur vero che anche il quinto posto potrebbe garantire la qualificazione, il Napoli non dà la sensazione di poter ottenere un filotto di risultati importante capace di fargli fare un bel balzo in classifica. Gli azzurri, comunque, sanno di essere in una situazione disperata e tenteranno il tutto per tutto nelle ultime giornate di questo campionato per compiere un vero miracolo.

Nel frattempo, la società partenopea sta già programmando le mosse per la prossima stagione, guardandosi intorno sia per quanto riguarda la guida tecnica che per quanto riguarda il mercato.

In estate ci sarà una nuova rivoluzione della rosa ed il Napoli sicuramente interverrà sul reparto difensivo che quest’anno hanno mostrato tante lacune dopo l’addio di Kim Min-jae. A questo proposito, gli azzurri hanno messo nel loro mirino un vecchio pallino, vale a dire Maxence Lacroix.

Napoli, piace Lacroix per l’estate: piaceva anche a Giuntoli

Se lo scorso anno era stata uno dei suoi punti di forza, in questa stagione la difesa del Napoli è stata davvero disastrosa. Gli azzurri hanno concesso quasi sempre gol e più volte è mancata la giusta dose di fiducia tra i giocatori del reparto, cosa che non può essere affatto ignorata in vista del prossimo anno. Il Napoli si è messo già al lavoro per portare all’ombra del Vesuvio un nuovo difensore e nel suo mirino sarebbe tornato Maxence Lacroix, giocatore del Wolfsburg che piaceva molto anche all’ex ds partenopeo Giuntoli.

Il difensore classe 2000 si sta confermando anche in questa stagione e gli azzurri sembrano intenzionati a puntare davvero su di lui stavolta.

Il giocatore belga è stato accostato al Napoli sia nell’estate del 2022 che in quella del 2023, ma i partenopei non hanno mai affondato il colpo e ci sono stati solamente dei sondaggi. La prossima, però, potrebbe essere quella giusta per vedere finalmente Lacroix vestire la maglia azzurra.

In questa stagione, Lacroix ha collezionato 21 presenze in Bundesliga con il Wolfsburg, saltando tre partite solamente per squalifica, ed ha messo a segno 2 gol. Il difensore continua a far vedere belle cose ed il Napoli stavolta non vuole lasciarselo scappare.