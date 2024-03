Napoli, scambio in vista col Bologna: affare ‘Champions’

Mancano ancora due mesi al termine del campionato di Serie A, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per la prossima stagione

Dopo lo storico Scudetto vinto l’anno scorso, i tifosi del Napoli mai si sarebbero immaginati di vivere una stagione del genere. Nessuno, forse in pochissimi, si aspettava che potesse essere bissato il trionfo dell’annata precedente, anche se una serie di risultati così deludenti non erano nell’ottica neanche del sostenitore partenopeo più pessimista.

Basti pensare che Aurelio De Laurentiis, per la prima volta in 20 anni della presidenza, ha cambiato la bellezza di tre allenatori. Solo l’ultimo di questi, ovvero Francesco Calzona, sembra aver ridato qualche geometria alla squadra campione d’Italia in carica. Tuttavia, il ct della Slovacchia è arrivato troppo tardi prima di poter dare una bella sferzata a questa stagione così disastrata.

Il Napoli è sia lontano dal quarto posto che uscito dalla Champions League. Una settimana fa, infatti, gli azzurri hanno perso per 3-1 il match di ritorno contro il Barcellona, salutando così in un colpo solo sia la coppa dalle ‘grandi orecchie’ che l’edizione dell’anno prossimo del primo Mondiale per Club della storia del calcio. Proprio per questo motivo, il club sta già pensando ad un possibile scambio in sede di calciomercato con il Bologna per la prossima stagione.

Secondo varie indiscrezioni di mercato, infatti, il Napoli potrebbe sacrificare Giovanni Simeone per arrivare all’austriaco Stefan Posch.

Napoli, Simeone e soldi per arrivare a Posch

L’argentino ed un conguaglio economico potrebbero essere la carte giuste per convincere il Bologna a cedere a titolo definitivo le prestazioni di uno dei gioielli della squadra guidata da Thiago Motta.

Il Bologna, quasi sicuramente, nella prossima campagna acquisti venderà Joshua Zirkzee (seguito anche da Aurelio De Laurentiis) e, quindi, gli potrebbe davvero far comodo avere tra le proprie fila un attaccante esperto come Giovanni Simeone. Il ‘Cholito’, infatti, ha dimostrato anche nel Napoli, soprattutto l’anno scorso, di essere una prima punta su cui poter far affidamento.

La squadra emiliana, visto il grandissimo campionato che sta disputando, dovrebbe infatti riuscire a partecipare l’anno prossimo ad una competizione europea. La preferita dai tifosi del Bologna è ovviamente la ‘Super Champions League’, la quale garantirebbe un grandissimo ritorno economico per la società presieduta da Joey Saputo.