Nuovo tecnico Napoli, virata di De Laurentiis: lo ha scelto per un motivo

Il Napoli apparecchia un clamoroso colpo di scena in vista dell’estate: nome incredibile, ecco il nuovo allenatore azzurro

Sono state diverse le pecche che hanno caratterizzato la scorsa estate in casa Napoli. Errori, mancanze, valutazioni sbagliate che hanno portato gli azzurri ad abbandonare troppo presto l’idea di ripetersi in ottica Scudetto.

Un tricolore già virtualmente cucito, con merito, sulle maglie dell’Inter di Simone Inzaghi. Un risultato che ad Aurelio De Laurentiis, vulcanico presidente degli azzurri, non sta andando proprio giù. Ecco perché il patron in vista dei prossimi caldissimi mesi estivi ha in mente una rivoluzione che rivolterà quasi del tutto la rosa del Napoli.

La difesa ha visto un calo prestazionale imbarazzante e non è errato attribuire gran parte di questo rendimento assurdo alla cessione del coreano Kim. Il difensore asiatico, che ha salutato con la clausola da appena 40 milioni, ha preso in mano le redini della retroguardia del Bayern Monaco attestandosi come uno dei centrali più forti al mondo.

Ed il brasiliano Natan, semplicemente non all’altezza, verrà molto presto messo sul mercato dalla dirigenza partenopea. A centrocampo si è sicuramente fatto distrarre dalle ipotesi di mercato Zielinski, già promesso sposo dell’Inter.

Così come in attacco, tra Coppa d’Africa e le tentazioni legate a Chelsea, PSG e non solo, pure Victor Osimhen ha avuto una flessione preoccupante.

Il nuovo Napoli ripartirà, però, necessariamente da un nuovo allenatore in grado di ricostruire dalle macerie lasciate da Rudi Garcia prima e Walter Mazzarri poi.

Il discreto ma non sufficiente lavoro di Calzona, che in ogni modo dovrà lasciare Napoli a fine stagione per tornare a dedicarsi a tempo pieno alla nazionale slovacca, è un palliativo in attesa del nuovo allenatore. E pare proprio che De Laurentiis, in tal senso, sia pronto a stupire ancora.

Perché il presidente del Napoli avrebbe scelto Stefano Pioli per guidare gli azzurri nella prossima stagione. Sotto contratto col Milan fino al 30 giugno 2025, il tecnico emiliano è però stato già ufficiosamente scaricato dalla dirigenza di Via Aldo Rossi: ed il Napoli, in tal senso, avrebbe intenzione di approfittarne.

Napoli: De Laurentiis vira su Pioli

De Laurentiis è molto intrigato all’idea di puntare su Pioli per diversi motivi. Un tecnico molto bravo nelal gestione del gruppo, nel mantenere la calma in situazioni burrascose che a Milano come a Napoli sono ormai all’orgine del giorno.

In più, l’attuale allenatore rossonero è un ottimo gestore, sa far crescere i giovani come pochi e non ha grosse pretese economiche.

Aziendalista quanto basta, Pioli sta scalando le gerarchie di De Laurentiis che adesso starebbe seriamente pensando di affidargli il rilancio del suo Napoli.