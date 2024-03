Osimhen porta una pioggia di milioni | Napoli, De Laurentiis li spende cosi

De Laurentiis ringrazia Osimhen, pioggia di milioni e rivoluzione: il Napoli mette a segno 4 super colpi in estate

Tre mesi o poco più ed i giochi saranno fatti, con la sessione estiva di calciomercato che riaprirà ufficialmente i battenti. Ed i tifosi del Napoli attendono con ansia, con una serie di rinforzi da sogno già pronti in arrivo.

Tutto comincerà da Victor Osimhen, destinato a cambiare aria in estate. Perché il nazionale nigeriano, che l’hanno scorso ha lasciato tutti a bocca aperta trascinando il Napoli ad un insperato Scudetto a suon di gol, adesso ha intenzione di rilanciarsi. Un’annata brutta quella degli azzurri che sembrerebbero aver già fatto i conti con una separazione inevitabile: su Osimhen si è mossa letteralmente mezza Europa.

Che si tratti del Chelsea o più probabilmente del PSG, desideroso di sostituire degnamente Mbappè con uno dei centravanti più forti al mondo, poco cambierà. Aurelio De Laurentiis ha già ben fissa in mente la strategia per rendere il Napoli ancora più forte e competitivo, tanto in Serie A quanto (in caso di qualificazione) in Europa.

Ecco che per una cifra davvero esagerata, che arriverebbe per il cartellino dell’ex bomber del Lille – la cui clausola presente nel contratto ammonta proprio a 130 milioni di euro – il Napoli si rifarebbe quasi del tutto il look.

Sono quattro gli acquisti che De Laurentiis ha già definito e che proverà a chiudere il prima possibile, proprio coi soldi derivanti dalla partenza di Osimhen.

Arriverà sicuramente un nuovo centrale difensivo, visto che Nathan e Juan Jesus è molto probabile che lascino gli azzurri a fine stagione. Anche Rrahmani è in dubbio, quindi sono al vaglio diverse idee al centro della retroguardia: ultimamente il francese Lacroix, in forza al Wolfsburg, ha salito le preferenze di Meluso e De Laurentiis.

I soldi di Osimhen fanno un grande Napoli: 4 colpacci

Attenzione poi a centrocampo dove il profilo di Samardzic, tra quelli presenti in Serie A, continua ad attirare molto. Già vicino ad Inter e Juventus, la polivalente mezzala andrebbe a rimpiazzare Zielinski destinato a firmare a zero con l’Inter. Sempre in mediana piace moltissimo Lewis Ferguson del Bologna, da tempo nel mirino di Giuntoli che desidera portarlo alla Juve.

In attacco è già apparecchiato una firma da almeno 50 milioni ed il nome in pole position rimane sempre quello di Jonathan David, stella del Lille con cui è in scadenza il 30 giugno 2025. Il canadese, nato a New York, è un bomber che piace tanto allo stesso De Laurentiis e sarebbe in grado senza troppi problemi di rimpiazzare al meglio Osimhen.