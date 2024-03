Svolta Napoli, sarà ufficiale a fine mese: si cambia

Il Napoli prepara una sorpresa, che avrà luogo durante la settimana di Pasqua e poterebbe scacciare via qualche amarezza di troppo per i tifosi

Dopo la cocente eliminazione del Napoli di mister Calzona dagli ottavi di Champions League per mano del Barcellona di Xavi Hernandez, durante le ultime dieci giornate del campionato di Serie A la squadra partenopea sarà chiamata all’impresa di conquistare un posto alla prossima edizione del torneo continentale. Ad oggi appare un’ardua impresa, se si considera che il passo delle avversarie è spedito. Atalanta, Roma e Bologna sono le principali avversarie e proprio con gli orobici avverrà la prossima sfida casalinga.

Dopo Inter-Napoli, la formazione guidata da Simone Inzaghi si avvicina sempre di più alla matematica conquista del tricolore. In qualche modo, quindi, in occasione del match di Serie A è arrivata anche una sorta di passaggio del testimone, con il Napoli che scucirà piano piano lo scudetto per passarlo ai nerazzurri. Un momento non indolore per la formazione azzurra, la quale ha vissuto una contrastata annata, che dovrà conoscere una svolta progettuale fin dal ritiro estivo e il calciomercato che l’accompagnerà.

Nel frattempo si cercherà di conquistare gli obiettivi stagionali e recuperare entusiasmo dentro e fuori dal campo. Un evento potrebbe aiutare a ciò ed è in programma il prossimo 27 marzo, proprio sul finale della pausa per le Nazionali, che vedrà la Serie A fermarsi e riprendere durante il weekend pasquale.

Napoli, appuntamento imperdibile a fine marzo: ecco cos’ha in serbo la società

Come racconta ‘Il Mattino’, a mercoledì 27 marzo è affidata presso Villa D’Angelo, location a Via Aniello Falcone a Napoli, la presentazione di una nuova divisa azzurra. Affidata alla creatività di Valentina De Laurentiis, figlia del patron Aurelio e colei alla quale è stata assegnata la mission dell’auto-produzione delle magliette, vedrà la luce un’uniforme per gli azzurri, le cui caratteristiche sono ancora del tutto segrete.

Chissà cosa bisognerà attendersi. Considerati i recenti precedenti, s’immagina una maglia a completamento della stagione che riaffermi l’appartenenza alla città partenopea con i suoi colori e qualche variante apprezzata. Un kit da gioco che preparerà la squadra alla prossima stagione e sarà anche un’onta di entusiasmo per una nuova epoca, durante la quale si cercherà di riprendere i successi delle ultime stagioni e diffondere sempre di più l’unicità anche del marchio Napoli nello stile.